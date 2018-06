Bommetje onder WK: "Rus die op randje stond van selectie tóch dopingzondaar" GVS

19 juni 2018

12u46

Bron: ARD 1 WK voetbal De Russische dopingstorm krijgt een nieuwe episode. Klokkenluider Grigory Rodchenkov verkondigde eerder al dat ook het voetbal te maken heeft met zondaars. Nadat de Duitse omroep ARD nu gevoelige gegevens kon inkijken komt één naam opnieuw aan de horizon: Ruslan Kambolov. De 28-jarige verdediger stond op de rand van een WK-plekje.

De Wereldvoetbalbond startte begin februari een onderzoek. De reden? Allerhande uitlatingen van Grigory Rodchenkov, de gewezen dopingmeester die zich omschoolde tot klokkenluider en de afgelopen maanden het grote dopingschandaal van Rusland openbaarde. Rodchenkov claimde in navolging van de hetze in Sochi dat ook het voetbal gebukt ging onder dopingzondaars. Op nadrukkelijk bevel van sportminister Vitaly Mutko moest de man als directeur van het antidopinglab in Moskou er echter tot zijn ontslag voor zorgen dat geen enkele Russische voetballer in opspraak kwam.

De naam van Ruslan Kambolov viel niet veel later. De verdediger van Roebin Kazan heeft twee interlands op de teller en leek enkele weken geleden zelfs een plekje te veroveren in de WK-voorselectie van het gastland. Ondertussen had de FIFA al een onderzoek gestart naar de verdachtmakingen, maar moest die strijd staken wegens "onvoldoende bewijs". Kambolov mocht zijn WK-droom dan weer opbergen, officieel zou hij immers kampen met een kuitblessure.

Goochelaars

Bij die kwetsure kunnen nu vraagtekens worden geplaatst. De Duitse openbare omroep ARD kreeg immers gevoelige informatie in handen waaruit blijkt dat aan de niet-selectie van de 28-jarige Rus toch een geurtje hangt. "Toen Kambolov op 10 juni 2015 urine moest afleveren voor een dopinganalyse werden er zonder twijfel andere stalen uitgewisseld. De case rond Kambolov werd meteen als een dopingzaak beschouwd, en de FIFA weet dat", klinkt het.

Een pion van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB) moest de klus zien te klaren en er dus telkens voor zorgen dat bij elke plas schone urine werd afgeleverd. Hij werd wel eens 'de goochelaar van het labo' genoemd.

Scepticisme

Op een reactie van de betrokken organisaties moest ARD gisteren na de onthullingen niet meteen rekenen. "We raden u aan om contact op te nemen met het Werelddopingagentschap", klonk het bij de FIFA. De reactie van de WADA: "Dit zijn vragen voor de FIFA." Nul transparantie dus. Vanavond proberen de Russen zich tegen Egypte te plaatsen voor de tweede ronde van het WK. Mét dopinggeruchten dus, want de rapporten stellen dat Kambolov niet de enige is met een dopingverhaal. Het scepticisme is zo alvast de wereld nog niet uit.