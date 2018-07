Boeman van miserabel EK geeft Brazilië gouden tips maar waarschuwt ook: "Als je België het tempo laat bepalen, word je helemaal in de vernieling gespeeld" GVS

06 juli 2018

08u09

Bron: The Sun 0 WK voetbal Chris Coleman. De naam bezorgt menig Belgische fans koude rillingen. De bondscoach stond aan het roer van Wales toen de Rode Duivels twee jaar geleden op het EK in Frankrijk roemloos onderuit gingen in de kwartfinale. De man wéét dus hoe onze voetbalhelden straks af te stoppen. Al strooit hij ook met bloemetjes. "Als je Eden Hazard in de zone van de waarheid laat voetballen, zit je diep in de nesten."

Niet Marc Wilmots, wél Chris Coleman verbaasde twee jaar geleden vriend en vijand. Met Wales schopte hij het tot de halve finale op het EK, onderweg werden de Rode Duivels - een nationale ramp was het - genadeloos uit het toernooi geknikkerd. Met een stunt tegen Brazilië kan vandaag die blamage helemaal worden uitgewist, al krijgt de Seleçao wel enkele tips van de oefenmeester aangereikt hoe hij dat kunststukje op 1 juli 2016 net voor elkaar kreeg.

"We hebben in de voorbereiding dubbel werk geleverd om een tactisch plan uit te dokteren tegen België", kijkt Coleman, nu actief bij Hebei China Fortune, terug in de tijd. "Belangrijk is om geen specifiek pionnetje op te offeren om hun sterspeler Eden Hazard een hele wedstrijd te schaduwen. In bepaalde situaties gunden we hem zelfs veel ruimte, vooral als hij diep ging. Laat hem soms maar wat doen."

Angst

"Natuurlijk moet je in de zone van de waarheid wél attent zijn", gaat de Welshman verder. "Daarvoor rekenden we niet op één man, wel enkele spelers kregen de taak om als één collectief de bal zo snel mogelijk te heroveren. Als Eden zich namelijk, ondanks de vele verdedigers, zich tóch uit de netelige situatie weet te dribbelen en de bal vervolgens naar de andere flank speelt, zit je diep in nesten. Je verdediging ligt dan helemaal open en daar profiteren ze optimaal van. Dat vergt heel wat concentratie en vooral training. Je moet daar écht mee bezig zijn."

En nog een tip om onze voetbalvedetten met een kater op te zadelen. "Graaf je vooral niet in. Laat zien dat je er bent, anders straffen ze dat genadeloos af. Je moet tonen dat jouw team ook kan voetballen. Dan durven ze wel eens te twijfelen. Gelukkig konden wij dat twee jaar gelden met Gareth Bale. Dankzij hem konden wij ook aanvallende intenties etaleren, dat boezemde hen toch wat angst in. Want als je de Rode Duivels het tempo laat bepalen en je team in een egelstelling kruipt, word je helemaal in de vernieling gespeeld", besluit de man.

Iets zegt ons dat de Seleçao sowieso niet zinnens is om de bus te parkeren. Hoe ze het leven van onze nummer 10 zuur gaan maken, zijn we wél benieuwd naar.