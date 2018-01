Bijna vijf miljoen WK-tickets de deur uit, minder dan 4.000 tickets voor Belgische fans Redactie

31 januari 2018

16u23

Bron: Belga 0 WK voetbal In totaal zijn er door fans van over de hele wereld 4.905.169 tickets aangevraagd voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland (14 juni - 15 juli), zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag bekend na de afgesloten verkoopfase. Door de Belgische fans werden er 3.914 tickets aangevraagd, bevestigde de overkoepelende supportersfederatie 1895.

Deze derde verkoopfase werd opgestart op 5 december, vlak na de loting in de Russische hoofdstad en liep tot vandaag/woensdag, 10 uur Belgische tijd. Omdat voor sommige wedstrijden de vraag het aanbod oversteeg, zal er een loting plaatsvinden om de tickets toe te wijzen. Ten laatste medio maart weten de supporters of ze de aangevraagde tickets ook daadwerkelijk zullen verkrijgen.

Het merendeel van de ticketaanvragen kwam uit Rusland (2.503.957), gevolgd door Duitsland, Argentinië, Mexico, Brazilië, Polen, Spanje, Peru, Colombia, Verenigde Staten en Nederland. In totaal werden er bij onze noorderburen 71.096 ticketaanvragen ingediend. Een opvallend cijfer, want Nederland kon zich niet kwalificeren voor Rusland en de belangstelling staat in contrast met ons land, waar er geen stormloop voor tickets was.



Uit cijfers van Fanclub 1895 blijkt dat er door Belgen 3.914 tickets zijn aangevraagd. Voor de openingswedstrijd van de Belgen tegen Panama op maandag 18 juni in het olympisch stadion van Sotsji werden er slechts 311 tickets aangevraagd door Belgische supporters, in totaal waren er 2.336 plaatsen beschikbaar. Voor België-Tunesië op zaterdag 23 juni in het stadion van Spartak Moskou kwamen er 1.001 aanvragen binnen. Daar waren er 2.211 plaatsen beschikbaar. Voor de clash tegen Engeland in de Russische exclave Kaliningrad op donderdag 28 juni op de slotspeeldag van de groepsfase hebben 1.461 fans tickets aangevraagd. De Baltika Arena in Kaliningrad is kleiner en dus waren er daar slechts 1.419 plaatsen voor Belgische supporters. Hier is de vraag dus groter dan het aanbod en aan de hand van het door 1895 ingevoerde puntensysteem zal bepaald worden wie er aanspraak maakt op tickets.

Voor de achtste finales kwamen er 194 aanvragen binnen, voor de kwartfinales 223, voor de halve finales 218, voor de kleine finale 86 en 420 fans registreerden zich voor een ticket voor de finale, op 15 juli in het Luzhnikistadion in de hoofdstad Moskou.

In deze verkoopfase konden fans van de Rode Duivels stoeltjes reserveren in de Belgische vakken. Deze tickets zijn voorbehouden voor de leden van Fanclub 1895. De definitieve toekenning van de tickets gebeurt pas na 31 januari. Als er kaartjes in de Belgische vakken over zijn, kunnen die nadien niet meer geclaimd worden door Belgen. De resterende zitjes worden immers toegevoegd aan de neutrale zones.

Tenzij de tickets allemaal uitverkocht zijn, worden in een vierde verkoopfase (13 maart - 3 april) op basis van het 'first come, first served'-principe de resterende tickets in de neutrale vakken aangeboden. Een ultieme kans krijgen supporters tijdens een 'last minute verkoop' die zal lopen tot de finale.

