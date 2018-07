Bezorgden deze inspirerende peptalks van Pogba Frankrijk de wereldtitel? "Messi of geen Messi, het kan ons niets schelen!" Mike De Beck

18 juli 2018

12u27

Bron: TF1 3 WK voetbal In de aanloop van het WK werd Paul Pogba flink op de korrel genomen. Zelfs door zijn eigen Franse publiek dat de nonchalante attitude niet kon smaken. In Rusland stond de makker van Romelu Lukaku op als leider in de Franse groep. De speeches die hij voor Argentinië, Uruguay, België en Kroatië gaf, spreken dan ook boekdelen.

Flashback naar 1 juni. Frankrijk legt in een oefenwedstrijd Italië met 3-1 over de knie, maar toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De speelstijl van Paul Pogba werkt flink op de heupen van het Franse publiek. Zijn nonchalante houding op het veld kan er bij velen niet in en wanneer de speler van Manchester United een schot richting hoekschopvlag richt, is het hek helemaal van de dam (zie video hieronder). Bij zijn wissel krijgt 'PP' enkele fluitconcerten naar zijn hoofd geslingerd van het Franse publiek. Er wordt zelfs geopperd om hem uit de basis te houden.

Didier Deschamps plooide niet en Paul Pogba was op 15 juli zelfs beslissend in de WK-finale tegen Kroatië. Met een splijtende pass zette hij de pijlsnelle Kylian Mbappé op weg waarna hij zelf met de linker voor de 3-1 zorgde. Pogba haalde zijn gram.

Paul Pogba showing his world class abilities for France after not being held back by Mourinho at Man Utd. pic.twitter.com/Qq6C9zfKJ2 Transfer News(@ EPLBible) link

Van die slechte attitude was plots geen sprake meer. Het Franse publiek sloot de sterspeler, die maar al te graag in de spotlights staat, pas echt in de armen wanneer zijn peptalks voor elke partij in de knock-outfase naar boven kwamen. Voor het treffen met Argentinië, Uruguay, België en Kroatië nam Pogba telkens het woord. In een documentaire van het Franse TF1 kwamen de peptalks telkens aan bod. Voor de halve finale tegen België klonk dat zo:

Pogba voor Frankrijk - België in de halve finale (1-0):

"We zijn nu een familie, les gars. We gaan die beker zoeken. We zijn al ver gekomen. Vandaag zijn we hier. Er staat een finale op het spel. Er staat een beker op het spel. En dat is ons doel. Ons doel is niet om in de halve finale te staan en dat de mensen al fier zijn. Neen, ze zijn tevreden. Vandaag stappen we het veld op en kunnen we geschiedenis schrijven. We hebben alleen de balpen. Nu moeten we schrijven op het veld. We gaan samen, we zijn een familie. Tous ensembles."

"On peut écrire l'histoire. On a juste le stylo. Maintenant faut écrire sur le terrain." #Pogba, avant la 1/2 contre la Belgique. Causerie légendaire sur causerie mythique. #LesBleus2018 pic.twitter.com/d5VJI3Nbiq Raphaël Badache(@ R_Badache) link

Pogba voor Frankrijk - Argentinië in de achtste finale (4-3):

"We willen krijgers op het veld vandaag. Messi of geen Messi, het kan ons geen kl*ten schelen. Ik wil vanavond niet naar huis keren. Morgen zullen we opnieuw in het hotel zijn. We gaan opnieuw die f*cking pasta eten. We gaan niet naar huis terug keren. Ik wil dat we vanavond feesten. We gaan ze vermoorden vandaag. Messi of geen Messi, het kan ons geen kl*ten schelen. We zijn naar hier gekomen om deze f*cking Wereldbeker te winnen."

Pogba’s team talk vs Argentina: "Messi or not Messi, we fight. We're coming to win this f**king World Cup." 🇫🇷 #MUFC pic.twitter.com/XmGz2F7qVC Man Utd Update(@ ManUtdsUpdate) link

Pogba voor Uruguay in de kwartfinale (2-0):

"Daar is het de dood! Er is geen weg terug. We zullen doorgaan. We gaan helemaal tot het einde. Op 15 juli spreken we opnieuw af. Tous ensembles! Tous ensembles! Vandaag zit Blaise (Matuidi red.) op de bank. Hij is gedegouteerd. Hij wil meer dan wie ook op het veld staan. Hij is gedegouteerd. Het is voor die jongens dat we op het veld zullen vechten. Hij is er op het veld niet bij, maar het is alsof hij bij ons is. Daar zullen we vechten voor onze ploegmaats. Zoals we dat al deden. Tegen Argentinië, iedereen zat kapot! Iedereen zat kapot! We moeten de beste kloppen om de beste te worden."

"On doit battre les meilleurs pour être les meilleurs !" 💪

RDV ce soir à 21:00 pour "Les Bleus 2018 : au cœur de l'épopée russe" : vous serez là pour vivre de l'intérieur l'aventure extraordinaire qu'ont vécue les joueurs de l'@equipedefrance pour devenir #ChampionDuMonde2018 ? pic.twitter.com/d52sO8kJSB TF1(@ TF1) link

Pogba voor Kroatië in de finale (4-2):

"Ik wil niet veel praten. We weten allemaal waar we zijn. We weten allemaal wat we willen. We kennen de weg die we bewandeld hebben. In onze harten, in onze ogen, ik kan zien dat we gefocust zijn. We zijn 90 minuten verwijderd om geschiedenis te schrijven. 90 minuten. Eén match. Ik weet niet hoeveel wedstrijden we gespeeld hebben in onze carrière, in ons leven. Maar het is één wedstrijd die alles verandert. Die de geschiedenis verandert. Er zijn twee ploegen en er is één beker. Voor hen geldt hetzelfde, ze hebben er zin in."

"We hebben al een finale verloren. Dat weten we, dat zit nog altijd in ons hart en in ons hoofd. Vandaag laten we een ander team datgene dat voor ons is niet afnemen. Vandaag kijken we naar elkaar en laten we een ander team niet nemen wat van ons is. Ik wil dat we vandaag een plaats veroveren in het geheugen van iedere Franse persoon. En hun kinderen, hun kleinkinderen en die hun kleinkinderen. Vandaag hebben we 90 minuten om geschiedenis te schrijven. Voor altijd. Voor altijd gasten. Dus nu kijk ik naar jullie, ik wil niet schreeuwen. Ik wil dat we het veld opgaan als krijgers, als leiders. Achteraf wil ik tranen zien. Tranen van vreugde, geen tranen van verdriet. Tranen van vreugde op het veld en knuffels. Ok?"

"Je veux que ce soir, on soit dans la mémoire de tous les Français qui nous regardent, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants encore." #Pogba, avant la finale. Rideau. #LesBleus2018 pic.twitter.com/rsluQUoOXa Raphaël Badache(@ R_Badache) link