Beslissende WK-goal als zegen of vloek: hoe Mario Götze na heldenrol in WK 2014 op een dwaalspoor raakte en nu Duitsland als toeschouwer volgt



Bart Fieremans

17 juni 2018

08u00 0 WK voetbal Als de Mannschaft tegen Mexico aftrapt, is dat zonder Mario Götze. De man die vier jaar geleden de WK-finale besliste met een sublieme goal volgt Duitsland nu als toeschouwer. Niet geselecteerd, niet in vorm. Götze ondervond keihard de keerzijde van de medaille: na zijn WK-heldenrol ging het alleen maar bergaf.

“Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Marioooo Götze, das ist doch Wahnsinn!“ Deze woorden brult ARD-tvcommentator Tom Bartels bij de goal van Götze in de 113de minuut van de WK-finale in 2014 tussen Duitsland en Argentinië, goed voor een delirium in miljoenen Duitse huiskamers. Götze kroont zich zo tot de ultieme held als invaller bij de Mannschaft. Het verhaal krijgt wat later nog extra piment. Er lekt uit wat bondscoach Joachim Löw in het oor van Götze heeft gefluisterd bij zijn invalbeurt: “Laat de wereld zien dat je beter bent dan Messi.”

