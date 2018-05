Benteke: “Niet verrast dat ik in selectie zit” Mathieu Goedefroy en Xander Crokaert

24 mei 2018

10u55 0 WK voetbal Christian Benteke haalde ondanks een teleurstellend seizoen de voorlopige WK-selectie van bondscoach Roberto Martínez. Vandaag nam de spits van Crystal Palace de tijd om de pers te woord te staan. “Ik heb een andere stijl dan de andere aanvallers. Dat speelt in mijn voordeel.”

“Het was een opluchting dat ik deze keer wel bij de selectie zat, maar verrast was ik niet. Het was tevens mijn vrouw die me vertelde dat ik geselecteerd was", klonk het bij Benteke. "Of ik bij de 23 zal zijn? We zien wel. Het is aan mij om hard te werken en me te tonen aan de bondscoach. Het is inderdaad een moeilijk seizoen voor mij geweest. Ik heb niet veel gescoord voor mijn club en dat was frustrerend. Nu focus ik me op de Wereldbeker. Ik wil er echt bij zijn.”

“Ook de rest van de ploeg is gemotiveerd. Ik sluit me aan bij spelers die zeggen dat we voor de wereldtitel gaan. Met deze selectie kan je ook moeilijk iets anders beweren. Daarnaast zijn we met drie diepe spitsen. We zullen zien of dat zo blijft. Ik heb een andere stijl dan Michy en Romelu. Dat speelt in mijn voordeel.”

Door z’n mindere prestaties bij Crystal Palace viel Benteke in maart uit de selectie. “Toen was ik teleurgesteld, maar de bondscoach heeft me destijds uitgelegd waarom ik er niet bij was. En ik kon zijn reden begrijpen. Dat ik nu wél geselecteerd ben, is een teken van vertrouwen. Hij weet dat ik er altijd sta als hij beroep op mij doet. En of ik samen kan spelen met Lukaku? Dat denk ik wel. We hebben dat ooit al eens gedaan en dat draaide goed uit.”