Belgische vlag krijgt voor Fransen na uitlatingen Rode Duivels andere betekenis: "Frankrijk - Frustratieland: 1-0" MDB

19 juli 2018

22u48

Bron: Le Monde 5 WK voetbal We zijn nu meer dan een week verder, maar het treffen tussen Frankrijk en België in de halve finale van het WK blijft nog steeds nazinderen. Na de giftige prikken van enkele Rode Duivels over de speelstijl van Les Bleus werd onze vlag bij Franse Twitteraars synoniem voor "seum" wat zo veel wil zeggen als "frustratie". Ook een beeld uit de documentaire van het Franse televisiestation TF1 werd bewerkt tot: "Frankrijk - Frustratieland: 1-0".

De Franse voetbalwereld is in de ban van het woord "seum". Vooral de woorden die Thibaut Courtois meteen na de verloren halve finale uitsprak ("ze speelden antivoetbal"), zinderen nog na in Frankrijk. "Die verklaringen afkomstig van een 'grote' speler - hij werd verkozen tot beste keeper van het WK - deden meerdere Franse opspringen", schrijft de Franse krant Le Monde. "Maar in plaats van kwaad te worden, kozen ze op het internet om het gedrag van Courtois te bespotten."

Zo wordt Thibaut Courtois in heel wat Franse tweets door het slijk gehaald. Het hoofd van onze nationale doelman prijkt bijvoorbeeld op een fles water, "met de tranen van Courtois" en het drankje Capri-Sun werd plots "Capri-seum", met uiteraard de afbeelding van Courtois op. Twitteraars gebruiken de Belgische vlag vanaf nu dan ook als een synoniem voor het woord "seum".

TF1, ils respectent rien. #LesBleus2018 pic.twitter.com/IQAwpupYzO Franck ⭐⭐(@ franckb22) link

Dat de Belgische doelman ondertussen zijn verontschuldigingen had aangeboden aan het Franse publiek, mocht niet meer baten. “Misschien heb ik een beetje te fel gereageerd”, vertelde het Belgische sluitstuk na de 2-0-zege tegen Engeland. “Maar goed, wat wil je ook... Ik heb de reacties gezien, de Fransen hebben me een beetje vermoord (lacht). Je moet begrijpen dat die uitspraken in het heetst van de strijd werden gezegd. Twee minuten na de uitschakeling in de halve finale waarin je voelde dat je niet slechter was dan Frankrijk.”

Pour les intéressés par le parfum de umtiti pic.twitter.com/2IU9vCkvwD ArTyKZz 🌟 🇨🇵 🌟 ⚪Ⓜ️(@ ArTyKZz) link

De Franse bondscoach Didier Deschamps liet zich ook nog even uit over de Belgische reacties na die halve finale. "Ik kan het wel begrijpen, want ik ben ook speler geweest", vertelde hij aan TF1. "Als je een speler bent van hoog niveau, heb je net een grote ontgoocheling achter de rug. Je bent uitgeschakeld. Ik kan begrijpen dat ze niet de luciditeit en de noodzakelijke terugblik hebben in het heetst van de strijd. Ze realiseren niet wat hun woorden teweeg brengen. Dat maakt deel uit van de sport."

Concernant les critiques sur le style de jeu de l'@equipedefrance : "Je peux comprendre que des joueurs à chaud n'aient pas la lucidité, le recul nécessaire et qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots" #DidierDeschamps à @Ju_Arnaud dans #LE20H de @TF1 pic.twitter.com/776jbinXXg TF1LeJT ⭐️⭐️(@ TF1LeJT) link

Jsu morr pic.twitter.com/pQIy1U4hWi Amin 🇫🇷🥇⚽️🏆 ⭐️⭐️(@ Amin_Royale) link