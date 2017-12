Belgische ex-bondscoaches unaniem: "Betere loting kan je niet wensen"

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA WK voetbal Ex-bondscoaches Aimé Anthuenis, Georges Leekens en Robert Waseige, die nog het WK in 2002 in Zuid-Korea en Japan meemaakte, vinden dat België het trof bij de WK-loting met Panama, Tunesië en Engeland. "Het zou een ramp zijn als we in deze groep niet één of twee eindigen", luidt het. Hieronder hun eerste reactie na de loting.

Aimé Anthuenis: "Van Panama ken ik alleen het kanaal"

"De WK-groep van België is een voortzetting van de lotingen onder Marc Wilmots: we mogen niet klagen. Nog voor de loting had ik Panama bij de ideaal wenselijke tegenstanders gezet. Ik ken die ploeg niet - ik weet alleen dat ze daar een kanaal hebben - en heb me nog niet verdiept in hun voetbal, maar ik kan me niet voorstellen dat zij een sterk voetballand zijn. En als we schrik zouden moeten hebben van Tunesië, dan moeten we niet denken dat we een kwartfinale of halve finale waard zijn. Engeland is wel zwaar als tegenstander, maar zo'n ploeg viel te verwachten. We kunnen ook Engeland verslaan. Het is een mooi duel met alle Belgen die in de Premier League spelen. En in vorige campagnes is toch vaak aangehaald dat de nationale ploeg van Engeland ook wat slachtoffer is van de buitenlandse kwaliteiten in de Premier League. Persoonlijk denk ik dat je niet beter kan loten. Met onze ambities zou het een ramp zijn als we op plaats drie of vier zouden eindigen. Neen, het is één of twee. En ook in de volgende ronde zit geen onoverwinnelijke ploeg. België kan het ver brengen. Als ze er nu niet klaar voor zijn, dan nooit."

Georges Leekens: "België zelfs favoriet tegen Engeland"

"Ik vind de loting een haalbare kaart, met een moeilijkheidsgraad die geleidelijk naar boven gaat. Dat is goed voor de volgende rondes. Panama en Tunesië mogen we niet onderschatten, maar dat zal bij België niet het geval zijn. Tunesië ken ik nog van mijn periode als bondscoach daar. Youssef Msakni is in mijn ogen hun beste speler, een klassevoetballer als hangende spits en technisch sterk. Hij doet het elftal draaien. In een goeie dag kan hij van niets iets maken. Hij heeft er vroegtijdig voor gekozen om in Qatar te voetballen. Ik vind dat hij een veel hogere competitie aankan. Ik schat dat ze ook Harbaoui zullen meenemen, het is een type van kopbalsterke aanvaller dat Tunesië in mijn periode niet had. Het middenveld van Tunesië is goed bezet, bezit techniek en loopvermogen, en de defensie speelt heel georganiseerd en gedisciplineerd. Het is een verstandige groep met een goeie spirit. Het is wel een feit dat nog veel internationals in de Tunesische competitie spelen, maar ze deden het toch geweldig in de WK-kwalificatie. De kwaliteit van België is individueel sterker. Panama en Tunesië mogen ons geen schrik inboezemen. We moeten wel vermijden dat we zoals Nederland, of toch zoals het vroegere Nederland (lacht), denken dat we de beste zijn en vanzelf winnen. Maar deze loting kan moeilijk beter. Zelfs tegen Engeland schat ik België als de favoriet in. De Belgische internationals maken daar het goeie weer, ze bewijzen bij hun clubs wie ze zijn. Ik hoop ook echt uit de grond van mijn hart dat Kompany fit zal zijn voor het WK. We missen hem als leidersfiguur."

Robert Waseige: "Niet vergeten hoe Tunesië ons geambeteerd heeft in WK 2002"

"België heeft een goeie loting. Je mag natuurlijk geen punten verliezen tegen Panama - dat kan geen gevaarlijke ploeg zijn - en liefst ook niet tegen Tunesië. Maar tegen zo’n ploeg moet je wel opletten. Ik ben niet vergeten hoe Tunesië ons land op het WK 2002 geambeteerd heeft. Ze hielden de bal goed in de ploeg met korte combinaties en haalden slechts een gelijkspel. Maar met die twee landen in de groep zou het een afknapper zijn als België niet als eerste of tweede eindigt. Engeland is een mooie affiche als tegenstander. Ik verwacht dat die ploeg België ook zal liggen. Engeland wil initiatief nemen, de match controleren en België kan dan op de tegenaanval speculeren."

