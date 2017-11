Belgische bond brengt deze week bezoek aan Russische verblijfplaats: "Vrij zeker van deze locatie" DMM

Bron: Belga 0 Twitter De Moscow Country Club. WK voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) brengt deze week naar aanleiding van de WK-loting van vrijdag een laatste bezoek aan de Moscow Country Club, die meer dan waarschijnlijk de verblijfplaats voor de Rode Duivels wordt tijdens het WK van komend jaar in Rusland.

De KBVB heeft al een hele tijd een optie op de Moscow Country Club, maar van de Wereldvoetbalbond FIFA mogen federaties hun hotel pas na de loting vastleggen. "Dan pas weten we in welke stadions we spelen en welke verplaatsingen we moeten maken. Maar we zijn er vrij zeker van dat we de locatie zullen vastleggen", bevestigde CEO Koen De Brabander eerder al.

Op vrijdag 1 december zal in het Kremlin in Moskou duidelijk worden in welke groep de Rode Duivels ondergebracht worden en welke daarin de tegenstanders zijn. België zit bij de acht reekshoofden tijdens de loting en kan zo al niet meer ondergebracht worden in groep A, die voorbehouden is voor organisator Rusland. Het wordt dus een van de groepen B tot en met H en daarin zal België groepshoofd zijn, waardoor nu al op basis van het speelschema te berekenen valt welke verplaatsingen er in de groepsfase gemaakt moeten worden. Onoverkomelijke afstanden zijn er niet in Rusland, aangezien Moskou centraal gelegen is en de elf speelsteden allemaal gelegen zijn in het westelijke en dus Europese deel van het land. Met 1.418 kilometer in vogelvlucht is Jekaterinenburg dan de verste verplaatsing, gevolgd door Sotsji (1.361 kilometer) en Kaliningrad (1.092 kilometer). Nizhny Novgorod is dan weer nabijgelegen, op slechts 397 kilometer van de hoofdstad. Bovendien spelen de groepshoofden elk minstens één wedstrijd in Moskou.

Als de Duivels Moskou als uitvalsbasis behouden, valt op het vlak van verplaatsingen vooral groep G te vermijden, met daarin Sotsji en de exclave Kaliningrad, die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. De groepswinnaar moet bovendien voor zijn achtste finale uitwijken naar Rostov, op net geen duizend kilometer van Moskou. Ook groep F, met verplaatsingen naar Sotsji en Kazan (715 kilometer van Moskou), is te vermijden. In groep A bedraagt de totale afstand dan weer slechts niet iets meer dan duizend kilometer, met verplaatsingen naar Nizhny Novgorod (397 kilometer) en Sint-Petersburg. De groepswinnaar speelt in de achtste finales bovendien opnieuw in Nizhny Novgorod.

De procedure van de loting voor het WK 2018 in Rusland, vrijdagavond in de concertzaal van het Kremlin in Moskou:

De 32 gekwalificeerde landen werden onverdeeld in vier potten op basis van hun plaats op de FIFA-wereldranglijst van oktober 2017. België kwam zo als nummer vijf van de wereld in pot 1 terecht samen met gastland Rusland, titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, vicewereldkampioen Argentinië, Polen en Frankrijk. Het is de eerste keer dat de FIFA-ranking gebruikt wordt om alle deelnemende landen te verdelen over de verschillende potten. Vier jaar geleden bij de loting voor het WK in Brazilië kwamen de reekshoofden wel op basis van de FIFA-ranking in de eerste pot terecht, de overige potten werden ingedeeld op basis van geografische criteria.

Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten voor de ogen van de wereld de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk moeten er acht groepen van vier landen gevormd worden door de potten één tot en met vier volledig te ledigen, met als enige uitzondering Rusland, dat als organisator in groep A zit. Eerst worden dus de verschillende reekshoofden in een groep ingedeeld, vervolgens de landen uit de overige drie potten. De groepen A tot en met H worden zo op volgorde gevuld. Landen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in een groep worden geloot, met uitzondering van Europa, dat maximaal twee landen in een groep mag hebben. Groepen mogen overgeslagen worden als een indeling tegen het eerste principe van geografische spreiding ingaat. De reekshoofden worden ook automatisch groepshoofden, voor de posities twee tot en met vier volgt er nog een aparte trekking in de betreffende poule.

De indeling van de vier potten, vrijdag tijdens de loting voor het WK 2018:

Pot 1

Rusland (gastland)

Duitsland

Argentinië

Brazilië

Portugal

**België

Polen

Frankrijk

Pot 2

Spanje

Peru

Zwitserland

Engeland

Colombia

Mexico

Uruguay

Kroatië

Pot 3

Denemarken

IJsland

Costa Rica

Zweden

Tunesië

Egypte

Senegal

Iran

Pot 4

Servië

Nigeria

Australië

Japan

Marokko

Panama

Zuid-Korea

Saoedi-Arabië

