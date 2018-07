België wereldkampioen? Volgens de statistieken zijn de Rode Duivels plots topfavoriet SDD

09 juli 2018

12u05

Bij elke nieuwe ronde passen de statistici van Gracenote hun voorspellingen aan over de kansen van de overgebleven WK-gangers. Bij de vorige ronde was Brazilië nog torenhoog favoriet volgens de statistici. Na de uitschakeling van de ‘Goddelijke Kanaries’ is er nu een nieuwe favoriet: De Rode Duivels.

De Rode Duivels hebben nu 30% kans om de titel mee naar huis te nemen op 15 juli. De Engelsen hebben, volgens de statistieken, de grootste kans om in de finale te staan. Niet om het WK te winnen, welteverstaan.

Frankrijk is, zoals te verwachten, de grootste uitdager van de Rode Duivels. Met 29% kans op de wereldtitel staan ze vlak achter Hazard en co. Engeland heeft net geen 1 kans op 4 om de wereldbeker te winnen. Van de vier overblijvers worden de Kroaten het laagst ingeschat (17%).

Om de finale te halen, geven de statistici van Gracenote de Belgen en de Fransen beiden 50%. Engeland heeft op papier een 'haalbare' kaart getrokken met de Kroaten. De Engelsen krijgen daarom meer kans (56%) om de finale te halen tegenover de Kroaten (44%).

Gracenote voerde ook verschillende simulaties uit om te bepalen wie de hoogste kans heeft om door te stoten. Op basis van die simulaties berekenen ze ook de kans welke finale het meest waarschijnlijk is. België-Engeland en Frankrijk-Engeland hebben beiden evenveel kans (28%) om de finalewedstrijd te vormen. Frankrijk-Kroatië heeft 23% kans. De minst waarschijnlijke finale volgens Gracenote is België-Kroatië (22%).

Vraag is of er aan de voorspelling van Gracenote veel waarde moet gehecht worden. Het statistiekenbureau schoof voor de WK-start Brazilië (21%) naar voor als grote favoriet, maar de Seleção sneuvelde zoals bekend in de kwartfinales tegen België. Na Brazilië volgden Spanje (10%), titelverdediger Duitsland en Argentinië (allebei 8%) - landen die teleurstelden en de kwartfinales niet haalden. Frankrijk (6%) vervolledigde toen de top vijf, België was pas negende met 4%.