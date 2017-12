België versus Engeland op een WK: tot dusver altijd een garantie op spektakel (maar de balans in onderlinge matchen spreekt niet bepaald in ons voordeel) Yari Pinnewaert

18u07 1 PN Links een actiebeeld tijdens de spectaculaire 4-4 op het WK in 1954, rechts die dekselse David Platt die ons in 1990 de das om deed. Werkt huidig sterspeler Harry Kane (midden) mee aan een even memorabele derde onderlinge confrontatie op het grootste toernooi ter wereld? WK voetbal De Rode Duivels werden vanmiddag in Moskou ondergebracht in de gevreesde groep G en als toemaatje kregen de troepen van Roberto Martínez uit pot 2 Engeland voorgeschoteld. Hieronder een 'kennismaking' met de 'Three Lions', met wie onze Rode Duivels nog wel een eitje te pellen hebben.

Sterspeler: Harry Kane

De grote sterkte van deze Engelse generatie ligt toch wel in de aanval. Je hebt Marcus Rashford (Manchester United), je hebt Raheem Sterling (Manchester City) maar je hebt vooral ook Harry Kane. De nog steeds maar 24-jarige aanvalsleider van Tottenham Hotspur heeft na 14 speeldagen in eigen land 10 keer gescoord - te weten dat zijn kanon naar slechte gewoonte in augustus opnieuw zweeg. Bij de nationale ploeg zit hij aan 12 doelpunten uit 23 caps, dus Moussa Dembélé, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen weten al waarvoor ze hun langenoten moeten verwittigen. Als dat nog nodig zou zijn, althans.

AFP

Bondscoach: Gareth Southgate

Gareth Southgate, tot dan nog Engels beloftencoach, nam eind september vorig jaar het roer over van Roy Hodgson bij de grote jongens. Eerst als interim-coach, maar na vier wedstrijden wist hij de Engelse voetbalbond toch te overtuigen. Hij zette de indrukwekkende reeks ongeslagen kwalificatiewedstrijden doodgewoon voort, waardoor de 'Three Lions' intussen aan 39 ongeslagen stuks zitten. Hij schoof Wayne Rooney opzij en experimenteert nu met een veel jonger team, meestal in een 3-4-2-1-formatie. Wél heerst in eigen land nog de vraag: is de nationale ploeg intussen beter dan die die op het EK roemloos onderuit ging tegen IJsland?

Nog dit: Southgate deinst er niet voor terug alternatieve trainingsmethodes te hanteren. Zo ging hij voor de kwalificatiewedstrijd tegen Schotland met zijn poulains op teambuilding bij... de Royal Marines.

AFP

De weg naar Rusland:

04/09/2016 Slowakije Engeland 0-1

08/10/2016 Engeland Malta 2-0

11/10/2016 Slovenië Engeland 0-0

11/11/2016 Engeland Schotland 3-0

26/03/2017 Engeland Litouwen 2-0

10/06/2017 Schotland Engeland 2-2

01/09/2017 Malta Engeland 0-4

04/09/2017 Engeland Slowakije 2-1

05/10/2017 Engeland Slovenië 1-0

08/10/2017 Litouwen Engeland 0-1

AFP De basiself van Engeland tegen Lithouwen, op 8 oktober: bovenaan vlrn Marcus Rashford, Kieran Trippier, Michael Keane, Jack Butland, Harry Maguire, England's John Stones en Jordan Henderson en onderaan Aaron Cresswell, Harry Kane, Harry Winks en Dele Alli.

WK-verleden

1950: groepsfase

1954: kwartfinale

1958: groepsfase

1962: kwartfinale

1966: wereldkampioen

1970: kwartfinale

1974 en 1978: niet gekwalificeerd

1982: tweede ronde

1986: kwartfinale

1990: vierde

1994: niet gekwalificeerd

1998: achtste finale

2002 en 2006: kwartfinale

2010: achtste finale

2014: groepsfase

AFP

Onderlinge confrontaties met België:

In Engeland hoeven ze ons land (op basis van de voorgaande confrontaties althans) niet te vrezen. Zo verloren de Engelsen geen enkele van hun 11 laatste wedstrijden tegen de Rode Duivels en bovendien dateert het enige verlies in 23 oefenwedstrijden al van 1936 (toen werd het 3-2 in het voordeel van de Belgen).

De twee landen kwamen elkaar ook al twee keer tegen op een WK-eindronde, evenveel keer konden onze landgenoten niet winnen. In 1954 werd het doelpuntenkermis (4-4), in 1990 dompelde David Platt ons land onder in diepe rouw. Hoog tijd voor revanche, toch?

AFP