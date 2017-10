België mag op het WK meedelen in taart van 344 miljoen euro DMM

14u34

Bron: Belga 0 BELGA WK voetbal De 32 deelnemende landen mogen komende zomer op het WK in Rusland 344 miljoen euro (400 miljoen dollar) aan prijzengeld verdelen, een stijging met twaalf procent in vergelijking met het WK van 2014 in Brazilië, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend.

In Brazilië ging het om 358 miljoen dollar (308 miljoen euro) aan prijzengeld, waarvan 35 miljoen dollar voor eindwinnaar Duitsland, 25 voor de verliezende finalist Argentinië, 22 voor nummer drie Nederland en 20 voor nummer vier Brazilië.



Landen die niet verder geraakten dan de groepsfase moesten toen vrede nemen met acht miljoen dollar, een stek in de achtste finales leverde negen miljoen op. België, dat er in de kwartfinales met 1-0 uitging tegen de Argentijnen, keerde met veertien miljoen dollar huiswaarts. Daarnaast kregen alle landen ook anderhalf miljoen dollar om de kosten van de voorbereiding op het WK te dekken.