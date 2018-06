België is verdeeld: moeten Duivels straks vol voor de winst gaan, of tactisch kiezen voor tweede plaats? Redactie

28 juni 2018

Voluit voor de zege en bijbehorende groepswinst gaan, of toch maar tactisch kiezen voor die tweede plaats? Ons land reageert alvast verdeeld. Van de ongeveer 20.000 deelnemers in onze poll vindt 46% dat de Rode Duivels het veld moeten betreden met de intentie om Engeland te kloppen. 44% vindt dat we maar best niet winnen. 10% laat het antwoord in het midden. Indien België straks tweede eindigt, ontloopt het de - op papier - sterkere tegenstanders, krijgt het een dagje meer rust in aanloop naar de achtste finales én kan het in Moskou blijven.

Dit denken de fans in Rusland: