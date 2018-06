Bekijk hier het zware parcours waar de Rode Duivels nu voor staan Redactie

28 juni 2018

22u30 0

Maandag 2 juli om 20u. Dat kan u alvast aanduiden in de agenda. Dan spelen de Rode Duivels opnieuw omdat ze zich vanavond tot groepswinnaar kroonden in groep G. Zo komen ze tegen Japan uit en krijgen we dus geen confrontatie tegen Colombia. Brazilië, Mexico, Frankrijk, Argentinië, Uruguay en Portugal zijn de andere landen die ook in de linkerkant van de tabelhelft werden onververdeeld.

1/8ste finale: 2 juli (om 20u) in Rostov: België - Japan

Mogelijke tegenstanders Rode Duivels in volgende ronden:

Kwartfinale: vrijdag 6 juli (20u) in Kazan: Brazilië of Mexico

Halve finale: dinsdag 10 juli (20u) in Sint-Petersburg: Portugal, Argentinië, Frankrijk of Uruguay

Finale: zondag 15 juli (17u) in Moskou: Zwitserland, Spanje, Denemarken, Colombia, Kroatië, Zweden of Rusland

De mogelijke tegenstanders van Engeland na hun tweede plek in Groep G:

1/8ste finale: dinsdag 3 juli (20u) in Moskou: Engeland - Colombia

Kwartfinale: zaterdag 7 juli (16u) in Samara: Zwitserland of Zweden

Halve finale: woensdag 11 juli (20u) in Moskou: Spanje, Denemarken, Kroatië of Rusland

Finale: zondag 15 juli (17u) in Moskou: België, Brazilië, Portugal, Argentinië, Frankrijk, Uruguay, Mexico, Colombia of Japan

