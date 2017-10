Behoudens mirakel grijpt Slowakije als enige tweede naast ticket voor barragematchen MH

08u35

Na gisteravond is het duidelijk: Slowakije zal als slechtste tweede geen barragewedstrijden spelen voor het WK in Rusland. Enkel een mirakel kan voor een ander scenario zorgen, maar dan mag Griekenland vanavond niét winnen van dwergstaat Gibraltar. IJdele hoop dus naar alle waarschijnlijkheid voor de Slowaken.



Slowakije eindigde in groep F met een rapport van 18 op 30 en een doelsaldo van +10. Engeland kroonde zich tot groepswinnaar.

