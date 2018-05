Batshuayi: “Ik wil wedstrijden spelen én scoren. Portugal wordt een belangrijke test voor mij” XC

25 mei 2018

11u07 1 WK voetbal Michy Batshuayi is net op tijd verlost van zijn enkelletsel, waardoor ‘Batsman’ klaar is om er op het WK helemaal te staan. Vandaag nam de spits de tijd om vragen van de pers te beantwoorden. "Ik voel me fysiek heel sterk."

In de felbeladen derby tegen Schalke moest Batshuayi midden april van het veld met een enkelblessure. “Wat ik toen dacht? Ik had schrik, want ik vreesde dat mijn enkel gebroken was. Maar mijn hoofd zat op dat moment niet meteen bij de Wereldbeker. De dokter in Duitsland verzekerde me nadien dat ik Rusland kon halen, indien ik hard zou werken. En dat heb ik gedaan.”

“Door mijn revalidatie heb ik wel geen vakantie gehad. Er werd me gezegd dat het herstel zes weken zou duren, maar ik heb er vier weken van gemaakt. Eerst revalideerde ik bij Chelsea, nadien heb ik in Tubeke vijf dagen alleen getraind. Momenteel voel ik me fysiek heel sterk. Nu wil ik wedstrijden spelen en scoren. Portugal wordt een belangrijke test voor mij. Of ik niet na Romelu Lukaku de nummer twee in de hiërarchie ben? Dat moet je aan de bondscoach vragen.”

Na de winterstop werd Batshuayi de uitblinker bij Dortmund. Een echte sluipschutter. “Ik werd er dan ook goed ontvangen. Ik kreeg er veel vertrouwen en kon me uitleven op het veld. Mooie periode. Als ik mag kiezen tussen Chelsea en Dortmund? Daar antwoord ik nu niet op.”