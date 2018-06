Batshuayi: "Ik supersub? Ben geen betere invaller dan basisspeler" XC

15 juni 2018

12u40 0 WK voetbal Een nieuwe WK-dag betekent ook een nieuwe Duivelse persconferentie. Vandaag was het - Een nieuwe WK-dag betekent ook een nieuwe Duivelse persconferentie. Vandaag was het - naast Toby Alderweireld - de beurt aan Michy Batshuayi om de pers te woord te staan. "Dat ze me zien als supersub? Volgens mij ben ik niet echt een betere invaller", klonk het onder meer.

Maandag nemen de Rode Duivels het op tegen Panama. "We mogen ze niet onderschatten", stelt Batshuayi. "Panama heeft mindere kwaliteiten, maar een WK is toch altijd anders. Dat ik niet zal beginnen? Misschien kom ik vroeg in de tweede helft al in actie. Dat moet de coach maar beslissen. Ik zal alvast niet klagen. Iedereen is in vorm.”

“Uiteraard wil ik spelen. Dat geldt voor alle jongens die geselecteerd zijn. Of ik naast Lukaku kan gebruikt worden? Zeker. De bondscoach heeft meerdere opties. Dat is positief voor iedereen. Hoe dan ook: ik ben zeer gelukkig dat ik hier ben, zeker na de blessure die ik heb moeten overwinnen.”

Batshuayi heeft het 'probleem' dat Mertens ook lange tijd had. Als hij invalt, maakt hij het verschil. Een supersub. "Het stoort me niet dat ze mij zo zien. Als ik inval, wil ik scoren. Maar ook als ik in de basis sta. Volgens mij ben ik niet echt een betere invaller. Ik probeer gewoon altijd te scoren. Dat is de job van een aanvaller.”

Hazard is dan wel de kapitein, toch is voor ‘Batsman’ Kompany dé echte leider. “Waarom? Door zijn ervaring. Hij praat ook met iedereen, zowel met de ervaren spelers, de jonge gasten als de coach. En ook Henry is belangrijk. Hij geeft me raad en maakt me beter.”