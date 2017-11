Australië vergeet te scoren tegen Honduras lva

01u30

Bron: ANP 0 AFP Michaell Chirinos (Honduras) en Aaron Mooy (Australië) in San Pedro Sula, Honduras. WK voetbal Australië en Honduras zijn in de eerste ontmoeting in de play-offs voor het wereldkampioenschap in Rusland niet tot scoren gekomen: 0-0. In het Estadio Olímpico Metropolitano in Honduras speelden de Australiërs vol op de aanval maar zonder gewenst effect. Sparta-aanvaller Craig Goodwin zat de hele wedstrijd op de reservebank.

De grootste kans in de eerste helft was voor Tomi Juric. De aanvaller, die een seizoen voor Roda JC speelde, schoot naast. De kans van Juric is echter niet waar na afloop over gesproken zal worden. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana gaf de 'Socceroos' namelijk een strafschop maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. De leidsman nam deze beslissing over, terwijl er duidelijk geen sprake was van buitenspel.

Juric kreeg ook in het vervolg van de wedstrijd kansen op een treffer en ook Aaron Mooy was een paar keer dichtbij maar zonder succes.

Woensdag 15 november wordt de return in Sydney gespeeld.