Australië heeft verlengingen tegen Syrië nodig om weg naar intercontinentale play-off open te beuken MH

13u50

Bron: Belga 0 Getty Images WK voetbal Australië heeft zich vandaag geplaatst voor de intercontinentale play-offwedstrijd op weg naar het WK volgende zomer in Rusland. De Australiërs, met onder meer Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) op het veld, hadden verlengingen nodig tegen Syrië om de buit met 2-1 binnen te halen. Het team van bondscoach Ange Postecoglou is zo nog slechts winst in een dubbel duel met de nummer vier van de CONCACAF-zone verwijderd van het WK.

Na de heenwedstrijd in het neutrale Maleisische Malacca - omwille van de oorlog in Syrië - die op 1-1 was geëindigd, was Australië in Sydney favoriet om de klus af te maken. Al Soma zorgde echter al na zes minuten voor een domper van jewelste met de 0-1. Australië bleek niet van slag en ouderdomsdeken Tim Cahill trok de stand zeven minuten later alweer gelijk.



Na rust bleef Australië domineren en Syrië wijken. James Troisi (ex-Zulte Waregem) werd een kwartier voor tijd afgelost door aanvaller Nikita Rukavytsya (ex-Roeselare), maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. De ommekeer kwam vroeg in de eerste verlenging met de twee gele (en dus rode) kaart voor Al Mawas van Syrië. Australië ging nog harder drukken en het was opnieuw Cahill die na 109 minuten voor de verlossing zorgde. Syrië was nadien nog één keer gevaarlijk met een afstandschot van Al Somah, in de slotminuut, tegen de paal, maar Australië hield vol. (lees hieronder verder)

In de intercontinentale play-off neemt Australië het op tegen de Verenigde Staten, Panama of Honduras. Dinsdagnacht kennen de Aussies hun tegenstander. Eén van die drie landen kan nog derde worden in de CONCACAF-zone en zich rechtstreeks plaatsen voor het WK, de nummer vier speelt de barragewedstrijden en de nummer vijf is uitgeschakeld.

