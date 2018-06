Assistent Jones klaar om met zijn vriend 'Rob' de voetbalwereld te veroveren: "Hazard is nu even goed als Messi" Stephan Keygnaert in Rusland

27 juni 2018

08u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal De zon staat hoog boven het trainingsveld van Dedovsk. 't Is maandagnamiddag, twee dagen na de roemruchte zege van de Rode Duivels tegen Tunesië. De training is net afgelopen, en we zitten met Graeme Jones, T2, in de dug-out. Ballen worden verzameld en in het netje gegooid. Jones wil hier met zijn vriend 'Rob' Martínez wereldkampioen worden: "Het mag nog vijf keer 5-2 zijn."

"How are you?", vraagt Graeme Jones (48), vooraleer hij gulzig drinkt van zijn flesje plat water. Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd, en zucht eens diep.

Goed, dank u. Zo een diepe zucht, coach - wil u het interview een andere keer doen, of zo?

"No no! Maar mijn keel doet zo'n verdomde pijn. Ik slaap twee weken zonder de airco op te zetten, mijn vrouw is hier twee dagen, ze vindt het te warm in de kamer, zet de airco op, en nu is mijn keel ellendig..."

Stuur haar naar huis.

"Straks. (lacht) Zodra ze weg is, gaat die airco weer af. Dat is hier geen airco, hé - 't is meer warme lucht."

