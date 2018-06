Ariël Jacobs onthult markante anekdote Lukaku na beenbreuk Wasilewski: "Zou wel eens willen weten hoe hij daar nu op terugkijkt" Kristof Terreur in Rusland

25 juni 2018

07u13 0 WK voetbal Zijn sterke lichaam en zijn drang om zich te bewijzen hebben Romelu Lukaku (25) gebracht waar hij nu staat: stilaan op het dak van de wereld. Met Ariël Jacobs, man die hem lanceerde bij Anderlecht, analyseren we de groei van 'Big Rom'. Completer, fysiek en technisch sterker, mentaal onwrikbaar.

MENTALITEIT

"Na beenbreuk Wasilewski zei ik hem: 'Maak je school af'"

"Rom is een lieve jongen, maar een perfectionist. Alleen moet hij uitkijken dat het zich niet tegen hem keert. Niet alles in het leven loopt zoals je dat zelf wil. Dat is niet altijd even simpel aan de man te brengen. Op dagen dat hij niet trainde of op een lichter regime werd gezet, heb ik daar verscheidene keren één op één met hem over gesproken. Noem het lessen in levenskennis. Dat moet voor hem niet altijd aangenaam zijn geweest. Je weet hoe jongeren zijn. Alsof je hen de les wil spellen. Hij stond daar wel voor open. Ik ga je een markante anekdote vertellen. Toen hij nog 16 was, heb ik hem op het betrekkelijke van een carrière gewezen. Het was na die bewuste Anderlecht-Standard, waarin Wasilewski zijn been brak. Rom was de laatste overgeblevene in de kleedkamer. Toen de stadionlichten al waren gedoofd zijn we samen naar de plek des onheils gegaan op het veld. Voor een minuut maar, niet meer. Rom was toen al de rijzende ster en ging nog naar school. Hij zou zijn diploma wel hebben gehaald, maar ik wilde hem laten zien dat een carrière in een flits van een seconde over kon zijn: 'Zorg tenminste dat je jouw school afmaakt. Dat je niet alles laat vallen voor het voetbal.' Eigenlijk zou ik wel eens willen weten hoe hij daar nu, zoveel jaren later, op terugkijkt."

