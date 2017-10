Argentinië plaatst zich voor WK in Rusland na hattrick van Lionel Messi redactie

03u30

WK voetbal Argentinië heeft zich op de laatste speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule geplaatst voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. Met drie doelpunten nam Lionel Messi alle Argentijnse twijfel weg. Ook Brazilië, Uruguay en Colombia hebben zich verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de eindronde van het wereldkampioenschap.

Argentinië had zijn lot niet meer in eigen handen bij aanvang van de partij in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. En na een minuut zag het er nog minder rooskleurig uit toen Romario Ibarra Ecuador op voorsprong had gebracht. Maar de Argentijnse kapitein Messi maakte die achterstand eigenhandig ongedaan. De dodelijke samenwerking met Angel Di Maria zorgde ervoor dat La Albiceleste uiteindelijk Ecuador met 1-3 over de knie legde en zich verzekerde van het derde Zuid-Amerikaanse WK-ticket.

De strijd om de vierde plaats in de poule lag ook nog volledig open. Maar Chili schoot zichzelf in de voet door met 3-0 te verliezen van Brazilië, dat reeds geplaatst was. Door het 1-1 gelijkspel tussen Peru en Colombia pakken de Colombianen de felbegeerde vierde plaats die rechtstreeks toegang geeft tot het WK in Rusland.

Chili eindigde met evenveel punten als Peru maar de Peruvianen kunnen een beter doelpuntensaldo voorleggen waardoor zij en niet Alexis Sanchez en co het tegen Nieuw-Zeeland zullen opnemen in het barrageduel voor het WK.





Uruguay won met 4-2 van Bolivia. De Uruguayanen waren al zo goed als zeker van deelname aan het WK maar hebben de kwalificatie dinsdagavond wat meer glans gegeven. In de overbodige wedstrijd tussen Paraguay en Venezuela trokken de Venezolanen uiteindelijk aan het langste eind met 0-1.