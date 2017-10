Argentinië komt niet verder dan scoreloos gelijkspel tegen Peru, WK verder weg voor Messi 06u37

Bron: Belga 0 REUTERS WK voetbal Argentinië is donderdagavond in Buenos Aires niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Peru in de voorlaatste Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal in Rusland komende zomer. De Albiceleste heeft zo de deelname aan het WK niet meer in eigen handen.

De Argentijnen, nog verliezend finalist tijdens het WK 2014 in Brazilië, bekleden momenteel de zesde plaats in de kwalificatiepoule. Enkel de eerste vier Zuid-Amerikaanse landen plaatsen zich voor de wereldkampioenschap in Rusland.



Voorlopig staat Colombia nog op plek vier. Maar de Colombianen verloren hun partij tegen Paraguay in eigen huis met 1-2 waardoor de plek voor dat laatste WK-ticket nog helemaal openligt.



Op de laatste speeldag moet Argentinië vol aan de bak in en tegen Ecuador. Peru, dat als nummer vijf ook nog steeds kans maakt op de kwalificatie, neemt het in eigen land op tegen Colombia.



Chili, derde in groep, wist wel te winnen: het werd 2-1 tegen Ecuador. Uruguay, op plaats twee, speelde 0-0 gelijk tegen Venezuela. Ook Brazilië, dat reeds geplaatst is voor de eindronde in Rusland, bleef steken op een brilscore tegen Bolivia.



Op een match van het einde telt Uruguay met 28 punten twee punten meer dan Chili en Colombia. Peru en Argentinië volgen op drie punten.

REUTERS

AFP

Lees ook: Romelu Lukaku niet mee naar Bosnië