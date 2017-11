Argentinië klopt Rusland in oefenpot, maar kan opnieuw niet overtuigen LVA en MH

Argentinië heeft Rusland in een vriendschappelijke interland met 1-0 verslagen. In het gerenoveerde Loesjniki stadion in Moskou hielden de gastheer van het aanstaande WK voetbal en de finalist van 2014 elkaar lang in evenwicht, maar Sergio Agüero maakte vlak voor tijd met het hoofd het verschil.

Bij Argentinië, dat zich met de nodige moeite heeft geplaatst voor het WK, speelden naast Agüero Lionel Messi en Ángel di María in de aanval. De laatstgenoemde maakte in de slotfase plaats voor Diego Perotti. Agüero werd na zijn treffer gewisseld voor Paulo Dybala.

Argentinië speelt op 14 november ook nog een oefenwedstrijd tegen Nigeria. De Afrikanen speelden vrijdag hun laatste wedstrijd in de kwalificatiegroep tegen Algerije met 1-1 gelijk, maar waren al zeker van WK-deelname. Rusland oefent 14 november nog tegen Spanje.

Nieuw-Zeeland en Peru scoren niet in hun barragewedstrijd

Nieuw-Zeeland en Peru zijn het tweeluik om een ticket voor het wereldkampioenschap in Rusland begonnen met een doelpuntloos gelijkspel. Peru had het betere van het spel in Wellington, maar PEC Zwolle-vleugelspeler Ryan Thomas was nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn afstandsschot vlak voor tijd ging echter net naast.

Naast Thomas kwam Marco Rojas van sc Heerenveen ook in actie voor de 'Kiwi's', hij werd in de 78e minuut gewisseld. Aan de andere kant speelde Feyenoorder Renato Tapia de hele wedstrijd op het middenveld van Peru.

Nieuw-Zeeland mocht de uitstekend keepende Stefan Marinovic danken dat Peru niet op voorsprong kwam. Marinovic reageerde enkele keren met katachtige reflexen op Peruviaanse kopballen. Thomas bezorgde Nieuw-Zeeland op de valreep zelfs nog bijna de overwinning. Donderdag 16 november spelen beide landen tegen elkaar in Lima.

