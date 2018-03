Argentinië in crisis: Lionel Messi houdt het nog tijdens 6-1-verlies ostentatief voor bekeken Hans Op de Beeck & Kjell Doms

28 maart 2018

11u51 0 WK voetbal Dé uitslag van een rondje interlandvoetbal gisteravond: Spanje - Argentinië: 6-1. Bij de 'Albiceleste' zit de mot erin, enkele maanden voor het WK - geïllustreerd door het filmpje hieronder, waarin een gekwetste Lionel Messi het nog voor het einde van de partij voor bekeken houdt. "Ze hebben ons een ferme mep in het gezicht gegeven", aldus Argentinië-coach Jorge Sampaoli.

#Messi no soporta y se retira de la tribuna, después de que la selección española marca a sus socios de la selección 6-to gol#1xBet #argentinaespana pic.twitter.com/jNljwB93CH 1xBet Español(@ 1xBet_es) link

Terwijl zijn ploegmaats een pak slaag kregen van een ontketend Spanje, hield Messi het dertien minuten voor tijd voor bekeken in het Wanda Metropolitana in Madrid. Na de derde goal van Isco, de 6-1, wandelde Messi, die naast West Ham-spelverdeler Lanzini zat, ostentatief weg. Alsof hij het geknoei van zijn ploegmaats niet langer kon aanschouwen. Net zoals vorige vrijdag tegen Italië ontbrak 'de Vlo' met een hamstringblessure, met dat verschil dat de Argentijnen toen nog met 2-0 wonnen in Manchester. Een klap die aankomt in het kamp van de gaucho's. Sampaoli weet wat er fout ging. "In de tweede helft zat er geen evenwicht meer in de ploeg en deden we zomaar wat. Daarvan heeft Spanje geprofiteerd om ons een zware klap uit te delen."

"Deze wedstrijd zal gevolgen hebben", liet Sampaoli nog duidelijk verstaan. "We moeten er alles aan doen opdat dit op het WK niet opnieuw zal gebeuren. De uitslag toont aan dat we tegen een topland gespeeld hebben, dat uit elke kans een doelpunt kan puren. Wanneer we tegen een dergelijk land spelen, is de aanval de beste verdediging en moeten we zorgen dat we de bal hebben. Dat vraagt een solide aanpak, maar net op defensief vlak zat het niet goed: er was geen evenwicht. Deze nederlaag doet pijn, maar nu moeten we op de eerste plaats analyseren wat er allemaal misgelopen is. De eerste zestig minuten waren niet slecht (toen stond het nochtans al 4-1 in het voordeel van de thuisploeg, red), maar we moeten negentig minuten bij de les zijn."

Sampaoli mag dan wel de luxe hebben sterren als Dybala (Juventus) of Icardi (Inter) niet eens op te roepen, feit is dat wanneer ook -zoals gisteren- Di Maria en Aguero gekwetst afhaken, Argentinië al te afhankelijk is van Messi. Dat ziet ook de ex-international Jorge Valdano, die met Argentinië wereldkampioen werd in 1986. "Messi is de enige reden waarom we een kleine kans hebben om straks het WK te winnen", aldus de legende van ook Real Madrid bij het Spaanse radiostation Onda Cero. "Maar wees er zeker van: tot de start van het WK staat Argentiniê in rep en roer. Deze avond heeft er zwaar ingehakt."

Het weglopen van Messi werd in zijn thuisland niet bijster goed onthaald. Terwijl hij voor FC Barcelona nauwelijks een wedstrijd mist, was hij er nu twee keer niet bij. Diego Costa, die de Spaanse openingsgoal voor zijn rekening nam gisteren, had alvast een duidelijke mening over het Messi-loze Argentinië. "In Argentinië bekritiseren ze hem graag, Messi. Dat hij het land nog nooit aan een trofee geholpen heeft. Maar vanavond zag je wat Argentinië is zonder Messi. Ze zouden hem er beter wat meer soigneren. Dankbaar zijn dat ze hem hebben. Waar zouden ze zonder hem staan?" Bijna was dat niet eens in Rusland. Ook in de WK-kwalificatiecampagne hadden de Argentijnen het bijzonder lastig. In de laatste wedstrijd die moest gewonnen worden tegen Ecuador, kwamen ze al snel 1-0 achter. Waarna Messi zich met een hattrick tot de redder des vaderlands kroonde.

Ook de cijfers geven Diego Costa gelijk, want mét of zonder de Vlo in het team: het is dag en nacht verschil. Sinds 2010 speelde Argentinië 115 officiële wedstrijden, daarvan speelde Lionel Messi er 79. Met Messi erbij won de albiceleste 54 partijen, verloor het er 10 en speelde het 15 keer gelijk. Goed voor een winstpercentage van bijna 70%. Zonder Messi oogt de balans een pak minder rooskleurig. Van de 36 wedstrijden waarin Messi niet speelde won Argentinië er 18, exact de helft dus. Ze verloren er 10, en behaalden 8 draws.

De Argentijnse schuwde de grote woorden niet na deze historische nederlaag. Een kleine bloemlezing:

Diario Olé: “Belachelijk gemaakt! Spanje verkoopt ons een uppercut van jewelste.” Op de cover van hun gedrukte krant lezen we: “We misten drie Messi’s”

Época: “Vergüenza Mundial”, schrijft Época, oftewel “Mondiale vernedering”.

Uno: “Een castatrofe, 6-1 nederlaag op 79 dagen voor het begin van het WK”

Calarín: Catástrofe en Madrid”, “Catastrofe in Madrid”

La Nación: “Spanje vernedert Argentinië”

El Día: “Beschamend Argentinië, doelpuntenkermis voor Spanje.”