Argentijnse media begraven Messi: "Het vuur ontbreekt, hij heft zijn hoofd niet eens meer op. En zijn nachtmerrie is nog niet voorbij" Hans Op de Beeck

22 juni 2018

07u30

Bron: Clarín, Ole 0 WK voetbal Argentinië, op het vorige WK in Brazilië nog finalist, is één grote puinhoop. Geïllustreerd door de apathische houding en het lamentabele voetbal van zijn Zonnekoning, Lionel Messi. Wat is er aan de hand met Leo? De Argentijnse media zoeken zich suf, maar kunnen slechts één ding vaststellen: "Het vuur ontbreekt, zowel in Messi als in deze ploeg." Een bloemlezing.

"Argentinië en de WK-chaos", titelt Clarín. "Het verlies tegen Kroatië doet pijn. Het mirakel om plots het juiste team te vinden in het midden van een WK, voltrok zich niet. We droomden dat er rond Messi jongens met persoonlijkheid zouden opstaan. IJdele hoop. Vooral voor Sampaoli, die een dolk in zijn ziel geplant kreeg en voor wie de uitschakeling in de groepsfase nu als een dolk boven het hoofd hangt. Geen Argentijn die opstond. De Kroatische zege was logisch, maar we werkten ze ook zelf in de hand. Willy Caballero schonk de 0-1 weg, Enzo Pérez miste een niet te missen kans bij 0-0. Natuurlijk zou het al te makkelijk zijn alleen naar Caballero te wijzen. Want wat met Messi? Waar zat Leo? Wat is er mis met de kapitein? Waarom begon hij zich pas een beetje met de zaken te bemoeien na de flater van Willy, zonder ooit in de buurt te komen van zijn beste niveau? En wat deed Sampaoli? Welke oplossing bood hij zijn spelers aan? Ach, er is niet langer zoiets als een 'Selección'. Zonde."

"De blunder van Caballaro werkte het Kroatische plan in de hand", vervolgt Clarín. "Modric en Rakitic zorgden voor het spektakel - ze moeten zich ongetwijfeld verwonderd hebben over de ruimte die ze kregen. Sampaoli werd dan al neergesabeld door alles en iedereen. De WK-chaos was compleet, net als de Argentijnse impasse. Nu zit er niets anders op dan Nigeria te kloppen en te bidden. Er is nog een laatste kans, maar zonder enige vorm van controle, van persoonlijkheid of van enig zicht op een echte kapitein, wordt het heel moeilijk om die te grijpen."

Het op sportvlak toonaangevende Ole drijft de spot met Caballero, door de naam van de doelman (caballero is in het Argentijns ook ridder of heerschap) in een woordspelletje te gebruiken. "Ridders (of mannen) van de angst", wordt het. "Je kan nog slechter spelen dan tegen IJsland. Je kan in een historische chaos belanden. Je kan zo apathisch zijn. Je kan gewoon de bal niet willen. Je kan een van de pijnlijkste goals uit de WK-geschiedenis incasseren. Je kan ook de allerbeste op z'n allerslechtst zien spelen. Argentinië verloor niet alleen zwaar van Kroatië en staat op de rand van de uitschakeling, het is ook het einde van een cyclus, van een generatie voor wie de rugzak met daarin verloren finales of de weg ernaar te zwaar weegt. Ridders van de angst die de Argentijnse ziel pijn doen. Die de fans ontgoochelen - fans die de halve wereld zijn overgestoken met de illusie dat er op zijn minst voor zou gevochten worden."

"Kroatië en zijn meester Modric wisten dat ze geduldig moesten wachten tot we een fout maakten", vervolgt Ole. "Ze zullen alleen nooit gedacht hebben dat het zo'n flagrante fout zou worden. Groot moet de verrassing van Rebic geweest zijn toen hij zag wat Caballero probeerde. En zeggen dat hij gekozen werd omdat hij goeie voeten heeft... De ploeg, die met haken en ogen aan elkaar hing, stortte vervolgens compleet en vlug in elkaar. Otamendi stond er alleen voor, Mercado incasseerde zoveel hij kon en Mascherano gaf het weinige wat hij nog in zich heeft. Ach, het probleem is dat we geen basis hebben. We zijn op het WK geraakt dankzij één geweldige match van Messi in Ecuador, nu zijn we bijna uitgeschakeld omdat de beste slecht gespeeld heeft. Heel slecht. Eigenlijk is dit de kroniek van een aangekondigde afgang."

3/10 voor Messi: "Hij kijkt alleen naar de grond"

Ole geeft Messi net als Agüero, Meza en Mascherano een 3 op 10, alleen Caballero ("de grote schuldige") heeft minder: 1/10. "Nooit de leider die we nodig hadden, zowel collectief als individueel nergens. Grote ontgoocheling", staat er. Het moet gezegd dat alleen Salvio en Tagliafico met 5 op 10 de enige niet-gebuisden zijn. Ole gaat ook dieper in op het probleem-Messi, in een artikel getiteld 'De nachtmerie van Messi'. Zo lees je: "Onze nationale ploeg weet niet hoe om te gaan met frustraties. Messi in het bijzonder. Het is alvast een feit dat Sampaoli de juiste snaar bij hem niet kan raken - zal hij dat ooit kunnen? Het is natuurlijk niet zijn fout dat Caballero zo blundert, maar zowel voor als na die flater toonde hij niet de grinta om de ploeg bij de hand te pakken. Hij vond z'n plaats op het veld niet en er was niet de minste connectie met de collega's, ook niet met de invallers Pavon, Higuain of Dybala."

"Messi liep verloren. Gelukkig was er nog de felle schijn van zijn groene schoenen of we zagen hem niet langer. Iedereen verwacht meer van hem, hijzelf ongetwijfeld ooit. Maar er is iets dat niet klopt met Messi in deze nationale ploeg. Het vuur ontbreekt, net zoals het vuur in de ploeg ontbreekt. Alleen als het nummer tien goed is, kon deze ploeg iets doen in Rusland. Maar Leo was in nergens in de twee wedstrijden en zijn ploegmaats hielpen hem niet. Deze selectie is op. Messi ook. Er is haast geen verklaring voor, maar hij heft zijn hoofd niet eens meer op. Hij kijkt naar de grond, is de eerste om in de kleedkamer te verdwijnen, terwijl zijn ploegmaats Caballero gingen troosten. Neen, Messi's nachtmerrie in Rusland is nog niet voorbij."

Agüero: "Dat Sampaoli eens zegt wat hij wil"

In de mixed zone achteraf sprak voor Sergio Agüero duidelijke taal. "Dat Sampaoli eens duidelijk zegt wat hij wil", was het antwoord van 'Kun' op de stelling van zijn bondscoach tien minuten eerder, dat zijn spelers nog steeds niet aangepast zijn aan zijn project en dat dit project gefaald heeft. "We zijn kwaad en triest tegelijkertijd, al weten we dat we nog een kans hebben, afhankelijk van het resultaat morgen (vandaag, in de match tussen IJsland en Nigeria, red.)." Al sprak ook Agüero van "een mirakel" mocht dit Argentinië zich alsnog kwalificeren.

Mulder over Sampaoli: "Een hoopje wanhoop"

In de Sporza-studio was Jan Mulder dan weer vooral keihard voor de Argentijnse bondscoach. "Hij is een totaal overzenuwde man. Kijk toch eens hoe hij reageert na die flater van Caballero. Dat is een patiënt! En toen had hij zijn jasje nog aan. Dit staat voor een nachtclub. Een nachtportier kan nog wel verstand hebben van voetbal, maar dit is een hoopje wanhoop. Dat moet je niet hebben in de top van het voetbal. Echt raadselachtig."