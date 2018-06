Argentijnse fans reageren frustraties af in het stadion, Zagreb duikt feestnacht in ODBS

21 juni 2018

Dé uitslag van het WK tot dusver: Argentinië - Kroatië 0-3. Dat hakte er zwaar in bij de gepassioneerde Argentijnse fans in het Nizhny Novgorod Stadium, die hun frustraties onder andere afreageerden met een spuwincident. Terwijl Zagreb een wilde feestnacht induikt, is het doffe ellende in Buenos Aires - zie de foto's hieronder. Er wachten Messi en Sampaoli alvast stresserende dagen. Die laatste nam de verantwoordelijkheid voor de ontluisterende nederlaag alvast op zich. "Ik heb het plan uitgewerkt, maar het heeft niet gewerkt. Daarvoor ben alleen ik verantwoordelijk", aldus de geplaagde bondscoach.

De 'Albiceleste' moeten nu vooral hopen dat IJsland morgen niet wint van Nigeria, willen ze zich nog kwalificeren voor de achtste finales. Bij een IJslandse zege komen de Vikingen op 4 punten en moet Argentinië (1 punt) al hopen op IJslands verlies in de slotmatch tegen Kroatië en moeten ze zelf heel zwaar uithalen om nog een beter doelsaldo te verkrijgen dan de Vikingen.