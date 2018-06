Argentijns bondscoach steekt hand in eigen boezem: "Het uitgetekende plan heeft niet gewerkt. Daar ben ik verantwoordelijk voor" MH

21 juni 2018

23u15

Bron: Belga/ANP 1 WK voetbal Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli stak na de teloorgang tegen Kroatië de hand in eigen boezem. "Ik het het plan uitgetekend, maar het heeft niet gewerkt. Daar ben ik verantwoordelijk voor."

"De spelers waren niet op elkaar ingespeeld", stak Sampaoli van wal na afloop. "Ik was nochtans heel hoopvol, maar deze nederlaag doet heel veel pijn. "Ik vrees dat ik de wedstrijd niet gelezen heb zoals ik dat zou moeten doen. Het uitgetekende plan heeft niet gewerkt. Na de eerste treffer waren we de kluts kwijt. We waren emotioneel gebroken en konden niet meer terugvechten.'' Argentinië heeft zijn lot op de laatste speeldag in de groepsfase niet meer in eigen handen. "We zullen alles moeten geven tegen Nigeria en hopen op de goede afloop. We hebben geen andere keuze", aldus Sampaoli, die op begrip hoopt van de Argentijnse fans. "Ik hoop dat ze ons kunnen vergeven. Ik heb mijn best gedaan maar kon de juiste oplossingen niet aanreiken."

Over Lionel Messi zei Sampaoli: "Hij is onze kapitein, de leider van de ploeg. Maar we vonden hem vandaag niet in de passing, zodat hij niet in zijn gebruikelijke spel kon geraken. We werkten hard om hem de bal te geven maar de tegenstander werkte ook hard om dat te beletten. Het is een gevecht dat we hebben verloren."

Aan de overzijde was Luka Modric, maker van het prachtige tweede doelpunt, zielsgelukkig. “Wat moet ik zeggen. Ik denk dat we een perfecte match spelen. Vooral onze tweede helft was heel goed. Tegen een land als Argentinië moet dat ook. Onze eerste doelstelling, de groepsfase overleven, hebben we nu al bereikt.”

Over de wanprestatie van de Argentijnen wou Modric niet te veel uitweiden. “Ik wil geen commentaar geven op andere spelers. Hun slechte resultaat is ook te wijten aan ons goede spel. Aan de bal deden we het heel goed. We wilden er alles aan doen om de bal te onderscheppen en te vermijden dat die in de voeten van Messi terecht kwam. We hebben als team fantastisch gepresteerd. Het leek misschien makkelijk zoals wij van Argentinië wisten te winnen, maar dat was het uiteraard niet. Het was wel volledig verdiend. Deze zege zal ons veel vertrouwen geven voor de komende duels.''

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic zag geen zwak Argentinië, maar wel een subliem Kroatië. "Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat we na twee wedstrijden al gekwalificeerd zouden zijn. Argentinië was niet verward, wij waren uitzonderlijk sterk. We wisten dat hun defensie hun zwakte was en dat ze zouden plooien onder druk," verklaarde Dalic na de wedstrijd.