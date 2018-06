Anderlechtlegende, reuzensprinkhaan en van een trainerssoap gesproken: wat u moet weten over de vier landen in groep H Redactie

13 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog één dag verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de landen uit groep H Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten.

POLEN

Beste resultaat op een WK: Polen werd twee keer derde (in 1974 en 1982) Aantal WK-deelnames: 7

1. De sterspeler: Robert Lewandowski

De spits van Bayern München is een doelpuntenmachine pur sang. Dat onderstreepte 'Lewangoalski' nog maar eens in de kwalificatiecampagne in aanloop naar de wereldbeker, door liefst zestien keer te scoren in tien matchen. Niemand deed ooit beter in een Europese kwalificatiereeks. Lewandowski's manager verklaarde onlangs dat de Pool Bayern wil verlaten en in Rusland krijgt hij hét perfecte toneel om zijn neus voor goals nog eens te tonen aan teams als Real Madrid of Chelsea.

2. De bondscoach: Adam Nawalka

Adam Nawalka staat sinds 2013 aan het roer bij de Polen. Nawalka behaalde zijn grootste succes later dat jaar, toen Polen buurland Duitsland voor het eerst ooit kon kloppen (met 2-0, red.). Op het EK 2016 ging zijn land er na strafschoppen uit tegen latere winnaar Portugal. Nawalka bracht een deel van zijn leven door in de Verenigde Staten, maar na de val van het communisme keerde hij in 1990 terug naar zijn vaderland. Daar verkocht hij aanvankelijk Oost-Duitse Trabant-wagens, tot hij in 1995 zijn trainersdiploma verwierf.

3. Wat je moet weten over Polen

De kracht van Polen ligt voorin, met in de schaduw van topschutter Lewandowski ook nog Arkadiusz Milik (Napoli) en Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) als derde optie. De aanvoer vanaf de flanken is in het eerder defensieve 4-4-2-systeem dat Nawalka het liefst hanteert daarom heel belangrijk. Kamil Grosicki (Hull Tigers) en Jakub Blaszcykowski (Wolfsburg) moeten daar in eerste instantie voor zorgen. In de rug van de aanvallers moeten Grzegorz Krychowiak (West Brom), Krzysztof Maczynski (Legia Warschau) en verdedigingsleider Kamil Glik (Monaco) de boel op slot houden.

4. Wat je mag weten over Polen

Michal Zewlakow, in een ver verleden nog actief bij Moeskroen en Anderlecht, is met 102 caps nog steeds recordinternational van Polen. De rechtsachter scoorde drie goals en zwaaide in 2011 af als international. Een lied dat tijdens de matchen van Polen geregeld uit de kelen van de fans zal weerklinken is 'Polska, Bialoczerwoni'. Die tekst van die oorwurm, op de tonen van 'Go West', betekent in het Nederlands zoveel als 'Polen, wit een rood'.

SENEGAL

Beste resultaat van Senegal op een WK: kwartfinales in 2002 Aantal WK-deelnames: 2

1. Sterspeler: Sadio Mané

De aalvlugge winger van Liverpool bezorgt dezer dagen menig vleugelverdediger knikkende knieën. Mané, die via Metz en RedBull Salzburg in Engeland (eerst bij Southampton) belandde, heeft een ongezien snelle sprint in de benen. En aan de fikse versnelling, koppelt Mané ook nog een neus voor doelpunten. Dat bewees hij onder meer in de Champions League-finale tegen Real Madrid. De nu 26-jarige Mané scoorde ook al veertien keer in 42 interlands.

2. Bondscoach: Aliou Cissé

Cissé was de aanvoerder van de Senegalese ploeg die in 2002 stuntte richting kwartfinales op het WK in Japan en Zuid-Korea. De voormalige verdedigende middenvelder is een meestermotivator die doorstroomde na een succesvolle periode bij de beloften van Senegal. Volgde in maart 2015 de Fransman Alain Giresse op als bondscoach.

3. Wat je moet weten over Senegal

Het voetbal dat de Senegalezen op de mat brengen is een combinatie van finesse en powerplay. Bij stilisten als Keita Baldé (Monaco) en supertalent Ismaïla Sarr (Stade Rennes) zal je de bal nooit ver van de voet zien springen. Het 'vuile werk' wordt in dienst van de virtuozen opgeknapt door kolossen die in de richting van de twee meter gaan. Ex-Genkenaar Kalidou Koulibaly (nu Napoli, 1m95) krijgt in het verdedigende compartiment steun van mannen als Kara Mbodj (Anderlecht, 1m92), Salif Sané (Hannover, 1m96) en Cheikou Kouyaté (West Ham, 1m90). Door al die lengte zijn de Senegalezen levensgevaarlijk op standaardsituaties.

4. Wat je mag weten over Senegal

De Senegalese minister van Sport, Matar Ba, verwacht véél van zijn Les Lions de la Teranga. "We kunnen een gevaar vormen voor elk team", vertelde hij tegen de BBC. "We hebben onze doelstellingen. Allereerst om de volgende ronde te bereiken en het vervolgens beter te doen dan in 2002. We mogen dromen. Als je kijkt naar de grootste competities ter wereld, de Engelse en Italiaanse bijvoorbeeld, dan spelen daar veel Senegalese voetballers."

JAPAN

Beste resultaat op een WK: Japan haalde twee keer de achtste finales (in 2002 en 2010) Aantal WK-deelnames: 6

1. Sterspeler: Shinji Kagawa

Kagawa is normaal gesproken de draaischijf van de Japanners. De 29-jarige nummer tien van Borussia Dortmund was er niet bij in de oefenpot van eind 2017 tegen de Rode Duivels, maar in Rusland zal Kagawa wel van de partij zijn. De spelverdeler van de 'Samurai Blue' is een stilist met de bal doet wat hij wilt, maar de voorbije seizoenen werd hij afgeremd door blessures. Zijn transfer naar Manchester United werd een flop, waarna Kagawa met hangende pootjes terugkeerde naar het Signal Iduna Park. Krijgt in Rusland de kans om zijn rug te rechten.

2. De trainer: Akira Nishino

Van een trainerssoap gesproken. Vahid Halilhodzic leidde Japan naar het WK, maar toch werd de Bosniër in aanloop naar de wereldbeker bedankt voor bewezen diensten. De Japanse bond was niet tevreden over het voetbal dat de nationale ploeg onder Halilhodzic bracht en Akira Nishino werd aangesteld als zijn vervanger. Nishino verdiende vooral zijn strepen in Japan. Hij gidste Gamba Osaka in 2005 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis en drie jaar later ook naar winst in de Aziatische Champions League.

3. Wat je moet weten over Japan

Vahid Halilhodzic ging tegen de Japanse traditie in door de nationale ploeg countervoetbal te laten spelen. De Bosniër liet sterspelers Kagawa, Honda (Pachuca) en Okazaki (Leicester City) ook geregeld op de bank startten en in aanloop naar het WK mocht de eigenwijze Bosniër opkrassen. Onder Nishino proberen de Japanners wel opnieuw zélf hun wil op te leggen, met verzorgd voetbal. De bondscoach heeft wel amper twee maanden de tijd om zijn patronen in het elftal te slepen. Afwachten of de Japanners beter zullen doen dan in 2014 (toen ze amper 1 punt pakten, red.).

4. Wat je mag weten over Japan

Maya Yoshida miste geen enkele kwalificatiematch in aanloop naar het WK. De sterke centrale verdediger van het Engelse Southampton is de man die voor de neus van doelman Eiji Kawashima (ex-Standard, FC Metz) voor de verdedigende organisatie moet zorgen. Net als Honda werd ook Yoshida naar Europa gehaald door de kleine Nederlandse club VVV-Venlo. In 2012 betaalde Southampton bijna drie miljoen euro voor de bonkige verdediger. Een peulschil voor iemand die afgelopen seizoen toch alweer 24 keer in actie kwam in de Premier League.

COLOMBIA

Beste resultaat op een WK: de kwartfinales (in 2014) Aantal WK-deelnames: 6

1. Sterspeler: James Rodriguez

Werd als middenvelder de topschutter op het WK in Brazilië. Rodriguez forceerde met zijn sterke prestaties in 2014 een transfer naar Real Madrid. De Spanjaarden betaalde 75 miljoen euro voor de Colombiaan, maar de middenvelder kon die prijs zelden rechtvaardigen in de Spaanse hoofdstad. Rodriguez werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Bayern München en daar deed hij het goed. Net op tijd terug in topvorm om te schitteren in Rusland? José Izquierdo en co zullen alvast hopen van wel. Met zijn listige steekpassjes kan hij immers als geen ander een verdediging openrijten.

2. De trainer: José Pekerman

Pekerman is de gewezen sterke man bij Argentinië. De 68-jarige landgenoot van Lionel Messi had de ‘Albiceleste’ U20 onder zijn hoede tussen 1994 en 2001 en mocht het daarna proberen bij de hoofdmacht tot 2006. Pekerman staat bij Colombia intussen ook al vijf jaar aan het roer.

3. Wat je moet weten over Colombia

De Colombiaanse nationale ploeg gaat in hoofdzaak uit van twee principes: countervoetbal en een stevige organisatie. Met snelheidsduivels als Cuadrado (Juventus), Uribe (Club America) en Izquierdo (Brighton) en een doorgewinterde doelpuntenmachine als Falcao (Monaco) heeft Colombia alvast de wapens in huis om dodelijk te counteren. Achterin moeten Yerry Mina (FC Barcelona) en Davinson Sanchez (Tottenham) er dan weer voor zorgen dat Arsenal-doelman Ospina zo weinig mogelijk werk moet opknappen.

4. Wat je mag weten over Colombia

Op het vorige WK scoorde Rodriguez met een fantastisch vluchtschot de 2-0 tegen Uruguay. En die treffer leverde de middenvelder in 2014 de Puskas-award op, een FIFA-trofee voor de mooiste goal van het jaar (wereldwijd, red.). Maar die treffer was niet het enige waarmee de middenvelder opviel. Toen Rodriguez zich in de kwartfinale tegen Brazilië opmaakte om een penalty te trappen, zat er een gigantisch insect op zijn mouw. De middenvelder merkte de sprinkhaan zelf niet op, maar het beest ging wel viraal op de sociaalnetwerksites.

