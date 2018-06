Amrabat die zich niets meer herinnert van vorige wedstrijd: "De ref vroeg tijdens de rust al om het shirt van Pepe" MDB/KDZ

21 juni 2018

10u30

Bron: NOS 0 WK voetbal Na de 1-0-nederlaag tegen Portugal zit het WK er voor Marokko al op. Vooral de Amerikaanse ref Mark Geiger moest het ontgelden. "Ik weet niet welk niveau die scheidsrechter gewend is, maar dit sloeg alles", vertelde Nordin Amrabat aan de NOS.

"Hij was denk ik zwaar onder de indruk van Ronaldo. Ik hoor net van Pepe dat hij al tijdens de rust vroeg of hij zijn shirt kreeg. Kom op zeg, het is hier een WK en geen circus", brieste Amrabat, die ondanks een hersenschudding toch speelde.

Door die blessure speelde Nordin Amrabat met een hoofddeksel, maar dat flikkerde de speler die uitgeleend werd aan Leganes door de hitte al snel richting de dugout. "Vanaf de eerste minuut tot in het ziekenhuis is alles weg", kwam hij bij de NOS nog terug op de wedstrijd tegen Iran. "Ik weet helemaal niets meer. Wat ik zei… Op een gegeven moment zat ik op de bank en heb ik tien keer dezelfde dingen gevraagd. Na de wedstrijd in de kleedkamer vroeg ik waar ik zat en vroeg ik aan mijn broer of hij was ingevallen." Zijn broer Sofyan verklaarde hem gek.

Toch stond Amrabat dus tegen Portugal tussen de lijnen. "Ik voelde me goed. Ik had nog wel wat pijn aan mijn slaap als ik er op drukte, maar uiteindelijk wil je zo’n wedstrijd gewoon spelen. Ik voelde me wel sneller vermoeid dan normaal." Amrabat wil dan ook de slotpartij van Marokko spelen. Maandag strijden de 'Leeuwen van de Atlas' voor de eer tegen Spanje.