Alsof hij de druk van de hele wereld op zijn schouders torst: Messi ziet er wel heel slecht uit tijdens Argentijns volkslied

21 juni 2018

20u13 52

Opvallend beeld vlak voor de aftrap van Argentinië - Kroatie. Toen de camera tijdens het Argentijnse volkslied, passioneel meegezongen door tienduizenden gaucho's in de tribunes in Novgorod, inzoemden op Lionel Messi, zag die er bijzonder slecht uit. Wrijvend over het voorhoofd, diep in de gedachten verzonken, al leken dat vooral zorgen. Grote zorgen. Alsof Messi de druk van de hele wereld op zijn frêle schouders voelde. Onder andere die van Maradona, die met een shirt van Messi in de hand net niet gek werd. Als dat maar goed afloopt voor 'de Vlo'... De Argentijnse bondscoach Sampaoli heeft alvast aardig wat wijzigingen in zijn basiself doorgevoerd in vergelijking met de povere draw tegen IJsland. Onder andere aanvaller Di Maria en verdediger Marcos Rojo worden geslachtofferd, terwijl Higuain en Dybala op de bank blijven zitten.

📷POSTAL: #Rusia2018



La expresión de Lionel #Messi durante el himno de la Selección #ARG



¿Marcará hoy el 10? pic.twitter.com/HX2B0sa7u6 Mundo Deportivo EC(@ mundodeporfm) link