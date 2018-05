Alles voor de 'Seleçao': zo willen bergbeklimmers Neymar en co naar wereldtitel leiden LPB

07 mei 2018

Mooie beelden vanuit Sao Paulo: daar vormde een groep van 176 bergbeklimmers een reuzenmozaïek door van een brug af te dalen met touwen. De mozaïek stelde de Braziliaanse vlag voor. Met het initiatief gingen de klimmers niet alleen voor een wereldrecord, ze hopen vooral de 'Seleçao' te inspireren tot grootse daden op het komende WK in Rusland (14 juni-15 juli).

"Ik hoop dat dit een stimulans betekent voor onze spelers", zegt Iron Souza. "Het is al lang geleden dat Brazilië nog een trofee heeft gewonnen. Laat dit de prikkel zijn om de Wereldbeker naar ons land te brengen."

Brazilië is het enige land dat vijf keer wereldkampioen werd. De laatste wereldtitel dateert echter al van 2002, toen de 'Seleçao' in de finale Duitsland met 2-0 aftroefde. Neymar en co weten dus wat gedaan. Op het WK in Rusland is Brazilië ingedeeld in groep E met Zwitserland, Costa Rica en Servië.

