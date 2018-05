Alderweireld over Nainggolan: "Het doet altijd pijn als een speler die je goed kent er niet bij is" Redactie

22 mei 2018

14u42

Een dag na de feiten was de niet-selectie van Radja Nainggolan een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het persmoment van Toby Alderweireld, in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

"Natuurlijk praten de spelers daar onderling over. Ik heb Radja ook een berichtje gestuurd. Het doet altijd pijn als een speler die je goed kent er niet bij is. Hij is een vriend, ik ken Radja al van in de jeugd en voor hem is het heel jammer, maar de coach beslist", klonk het bij Alderweireld.

Sinds het nieuws zondagavond uitlekte, staat het hele land zowat in rep en roer omtrent de niet-selectie van de publiekslieveling. Een Facebook-groep riep alvast op om vanavond te manifesteren voor de bondszetel in Brussel. "Bij ons staat de focus volledig op het WK. Het is positief dat het land meeleeft en achter ons staat, want in Rusland moeten we het met z'n allen doen. Het belangrijkste is dat we daar goed presteren."

Meteen na de bekendmaking van de 28-koppige selectie kondigde Nainggolan gisteren zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. "Het is moeilijk voor anderen om daarover te oordelen. Dat moet ieder voor zich uitmaken. Het is dus volledig aan hem om daarover te beslissen."

Alderweireld stelt fans gerust: "Blessure ligt achter mij"

Toby Alderweireld is overigens een van de tien Rode Duivels die vandaag al hun WK-voorbereiding starten met een eerste training.

De rest van de selectie krijgt een weekje rust na een slopend seizoen. De voorbije jaren zou ook de 29-jarige verdediger van Tottenham Hotspur daar bij geweest zijn, maar dit seizoen zorgden blessures en contractperikelen ervoor dat hij voor zijn club niet verder kwam dan 21 wedstrijden. Ter vergelijking: vorig seizoen waren er dat nog 39, in het seizoen voor het EK zelfs nog tien meer. "Die blessure ligt volledig achter mij. Ik voel me echt goed en fris. Ik heb hard gewerkt om terug te komen", vertelde Alderweireld.

In de laatste vijf wedstrijden van het seizoen kreeg Alderweireld drie basisplaatsen en een invalbeurt van Mauricio Pochettino. "Wat veel mensen niet weten, is dat je nog harder werkt als je geblesseerd bent, om er zeker van te zijn dat je klaar bent als de coach je nodig heeft. Ik heb geduldig afgewacht - al moet ik toegeven dat het lastig was toen ik niet speelde - en mijn kans gegrepen toen ze zich voordeed. Dat geeft vertrouwen. Ik kan zeggen dat ik mijn niveau van weleer heb teruggevonden."

De voorbije week kon Alderweireld wat tijd met vrienden en familie doorbrengen. "De coach heeft ons daarvoor wat tijd gegund en dat doet altijd deugd. Eens de competitie afgelopen is, komt de focus snel op het WK. Ik ben blij dat het begint. Nu is het terug opstarten en je routine terugvinden, na enkele dagen te hebben stilgelegen. Het is dus zeker niet slecht dat er nu wat individueel gewerkt kan worden."

In de plannen van Roberto Martínez is er altijd plaats voor Toby Alderweireld in de driemansverdediging, met daarin ook nog ploegmaat Jan Vertonghen en Vincent Kompany. "Achterin beschikken we over genoeg ervaring en staat er een goeie organisatie, al is het belangrijk dat iedereen fit blijft. In vergelijking met het vorige WK en het EK zijn we nu weer enkele jaren ouder: de groep heeft meer ervaring en weet wat er te gebeuren staat."