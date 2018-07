Alderweireld: "Laat dit het begin zijn van nog iets mooier" - Kompany: "Finale hadden we gewonnen" - De Bruyne: "IK geniet van het voetbal dat ik bij de Rode Duivels kan spelen" MDB/XC

14 juli 2018

18u32

Bron: VRT 0 WK voetbal Toby Alderweireld was de redder in nood door de stiftbal van Eric Dier van de lijn te keren. De verdediger van Tottenham Hotspur die "bang was om de bal in eigen doel te schieten" blikte ook al vooruit: "We hebben een mooie stap gezet."

In de tweede helft kregen de Rode Duivels het plots moeilijk tegen de Engelsen. De 'Three Lions' drukten door en tekenden ei zo na voor de gelijkmaker. Alderweireld knalde de poging van Dier in laatste instantie in hoekschop. "Ik was aan het gokken: 'Gaat hij de bal terug trekken of niet?'. Uiteindelijk koos hij voor de stiftbal en ik was nog net op tijd. De bal stuitte zo dat ik bang was om hem in eigen doel te schieten. Uiteindelijk ben ik blij dat ik hem nog heb kunnen weren."

"Vandaag hebben we veel wilskracht getoond in de duels. We wilden per se die derde plek pakken en zijn goed begonnen. We hebben ons mentaal nog een keer ingespannen voor België. Met de derde plek hebben we een belangrijke stap gezet. We mogen als land toch trots zijn."

Uiteindelijk nemen Alderweireld en co de bronzen medaille mee naar huis. "Het is mooi om iets mee te nemen. Die derde plek is de beste Belgische prestatie, we zijn dan ook enorm trots. We hebben er ook hard voor gewerkt. Laat dit het begin zijn van nog iets mooier. Binnen een paar maanden beginnen we aan de volgende campagne en de volgende droom."

Kompany: “Mochten we finale gespeeld hebben, hadden we gewonnen”

“Ik ben fier”, klonk het bij Vincent Kompany. “We hebben twee à drie dagen afgezien na de nederlaag tegen Frankrijk. Het was moeilijk te verteren. Vandaag hebben we getoond dat we echt voor die derde plaats wilden gaan. We zijn nog nooit zo hoog geëindigd op een WK. Dus: ik ben trots.”

“We hebben heel onze jeugd opgekeken naar de prestaties van de Duivels in Mexico. Dat was voor ons een referentiepunt. Als generatie hebben we geprobeerd nog een stapje verder te gaan. En we zaten heel dicht bij een finale. Ik denk zelfs: mochten we de finale gespeeld hebben, dan hadden we die gewonnen. Uiteindelijk hebben we zeven matchen gespeeld, zes keer gewonnen. Dit is mooi. Voor de supporters is dit een geschenk. Chapeau, aan heel de ploeg.”

De Bruyne: "Geniet van het voetbal bij de Rode Duivels"

"Ik ben heel blij en heel trots", toonde Kevin De Bruyne zich tevreden na het laatste fluitsignaal in Sint-Petersburg. "Natuurlijk hadden we deze wedstrijd liever niet gespeeld. Maar we hebben toch samen beslist om er het beste van te maken. We vonden het belangrijk om met een goed gevoel onze vakantie in te gaan en dat gebeurt nu ook. We hebben vandaag onze weerbaarheid getoond na de teleurstellende halve finale en da's knap. Voetbal draait om te winnen en dat hebben we vandaag getoond. Ik voelde deze namiddag wel dat het een lang en zwaar seizoen is geweest. Maar op dit moment overheerst toch de trots over mijn toernooi en dat van de ploeg."

"Of ik geen ondankbare rol moest vervullen in het begin van het toernooi? Ik wist wat er van mij verwacht werd. Ook bij Manchester City heb ik al als controlerende middenvelder gespeeld, maar mijn rol doet er niet echt toe. Als ik win, ben ik blij. Veel mensen kijken naar statistieken, maar da's maar een deel van het voetbal. Ik geniet bij de Duivels en City van het voetbal dat ik kan spelen, zeker als ik zie hoe andere teams soms voetballen."