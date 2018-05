Al bijna 90% van de WK-tickets de deur uit Redactie

03 mei 2018

19u00

Bron: Belga 0 WK voetbal Anderhalve maand voor de aftrap van het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) zijn 89 procent van de tickets de deur uit. Dat heeft het organisatiecomité vandaag bekendgemaakt.

Tot dusver zijn al 2,374 miljoen kaartjes aan de man gebracht, specificeerde de organisatoren. Iets minder dan de helft (46%) ging naar Russen, de overige 54% naar fans elders in de wereld. Vooral in de Verenigde Staten, dat niet geplaatst is, Brazilië, Colombia, Mexico en Argentinië is er veel interesse.

Het WK begint op 14 juni en eindigt op 15 juli. In elf Russische steden staan wedstrijden op het programma.