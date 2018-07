Akelig echt: computerspel voorspelt het exacte WK-parcours van Frankrijk én moeilijke tabelhelft van de Belgen DMM

16 juli 2018

22u13 0 WK voetbal Het WK zit erop. Frankrijk is wereldkampioen en onze Rode Duivels deden het uitstekend met een derde plaats. Verrassend voor sommigen, maar niet voor de makers van het bekende FIFA-spel van EA Sports.

Pronostiekjes genoeg net voor het WK en voor wie zijn geld had ingezet op de Fransen is het ongetwijfeld een leuke maand geweest. Ook voor de ontwikkelaars van het FIFA-spel. Zij lieten het WK simuleren door een computer en daar kwamen achteraf gezien wel heel waarheidsgetrouwe resultaten uit. Het spel zag net voor het WK Frankrijk wereldkampioen worden én het voorspelde ook de overwinning van de Rode Duivels op toernooifavoriet Brazilië.

Laat ons gebinnen bij het begin: de groepsfase. FIFA zag in groep A Uruguay als groepsleider doorstoten, terwijl Rusland zich kon plaatsen na een overwinning tegen Egypte. Net als in de eerste groep voorspelde het computerspel haast exact de landen die zich voor de tweede ronde konden plaatsen. Enkel Costa Rica, Duitsland en Polen overleefden het pleit op FIFA, terwijl ze in het echt hun koffers mochten pakken.

Bovendien had het spel ook een aantal opvallende groepsnoteringen in petto. Zo liet Argentinië zich net als in de realiteit verrassen door Kroatië. Hierdoor kwamen de Argentijnen in de moeilijke tabelhelft terecht en volgde een wedstrijd met Frankrijk. Geen 4-3 deze keer, wel een droge 1-0. Messi en co naar huis in de tweede ronde.

Nog beter werd het in de achtste finale tussen Uruguay en Portugal. Daar tekende het videospel voor een 2-1-zege voor de Uruguayanen. Iets wat we in Rusland ook daadwerkelijk onder ogen kregen te zien. De zeges van België en Brazilië waren ook ingecalculeerd waardoor in de rechtse tabelhelft de twee exacte kwartfinales op het programma stonden. België-Brazilië en Frankrijk-Uruguay.

Ook daarin gaf FIFA blijk van veel realiteitszin. De Brazilianen sneuvelden tegen de Rode Duivels met 2-0, waarna Frankrijk zich verzekerde van de halve finale met een zege over Uruguay.

In de halve finales opnieuw een juist resultaat. Frankrijk beslechtte het pleit voor de finale tegen onze Rode Duivels met 2-1. Ook in de finale bleef het spel de échte gang van zaken trouw. Niet Kroatië, maar wel Duitsland moest het onderspit delven tegen de Fransen. 'Les Bleus' wereldkampioen. Waar hebben we dat nog gezien?