Afvaller Ciman geland in België: "Het zou straf zijn als de bondscoach me nu nog oproept" Wouter Hertogs/XC/TLB

16 juni 2018

11u53 1103 WK voetbal Laurent Ciman heeft de Rode Duivels vanochtend verlaten en de afvaller keerde ook al terug naar België. De verdediger - die door de blessure van Vincent Kompany als reserve werd opgeroepen - zette omstreeks 11 uur voet op Belgische grond. Ciman blijft wel tot morgenavond 17 uur s tand-by.

Ciman, die voor het toernooi al aangaf dat het WK sowieso zijn laatste toernooi met de nationale ploeg zou worden, gaf bij zijn aankomst op Brussels Airport aan dat hij niet verwacht dat bondscoach Roberto Martínez hem nog zal oproepen. "Of ik nu stop als international? Het zou alleszins mijn laatste toernooi geweest zijn. De jeugd komt ook aan de deur kloppen en ik ben 32 ondertussen. Het is jammer dat ik er niet meer ben maar ik ga er geen drama van maken. Ik neem geen afscheid, maar het zou straf zijn als de bondscoach me nu nog oproept. On verra."

"Puur voor het familiale aspect ben ik blij terug te zijn. Ik kan mijn vrouw opnieuw helpen en mijn kindjes weer zien", aldus Ciman. "Natuurlijk had ik er graag bij geweest voor het hele toernooi, maar het is nu zo. Dat Vermaelen en Kompany niet helemaal fit zijn? Daar kan ik weinig over zeggen. De bondscoach heeft zijn beslissing genomen. Ik ben altijd professioneel gebleven, tot op het laatste moment. Ik ga nu terugkeren naar Los Angeles, want de coach zal zijn beslissing niet meer omdraaien. Als hij dat toch doet? Dan keer ik met plezier terug naar Rusland."

Kompany en Vermaelen

De 32-jarige verdediger van Los Angeles FC reisde als 24ste Rode Duivel mee naar Rusland om de eventuele onbeschikbaarheid van Vincent Kompany of Thomas Vermaelen op te vangen. Dat Ciman nu terugkeert naar België, doet het beste vermoeden voor de blessures van Kompany en Vermaelen.

De WK-opener van tegen Panama komt sowieso te vroeg voor het tweetal, zij zullen vermoedelijk klaargestoomd worden voor het einde van de groepsfase om er dan in de tweede ronde te staan. Tegen de bescheiden WK-debutant Panama mag Dedryck Boyata zich centraal achterin opmaken voor een basisplaats, met naast hem de ervaren Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.