Adnan Januzaj, surprise van de chef: Net als vier jaar geleden in de WK-selectie zonder te spelen in de kwalificaties AB

04 juni 2018

11u11 0 WK voetbal Dé verrassing in de selectie van Roberto Martínez is Adnan Januzaj (23). De aanvaller van Real Sociedad speelde geen enkele minuut in de kwalificaties, maar kon de bondscoach de laatste maanden toch overtuigen. "Hij heeft sinds januari aan maturiteit gewonnen."

Meer dan 3,5 jaar, zolang was het geleden dat Januzaj nog voor de Rode Duivels speelde. Tegen Portugal maakte hij zijn wederoptreden én hij heeft Martínez kunnen bekoren. Ondanks zijn weinige speelminuten bij de nationale ploeg, waarvoor hij amper zeven caps haalde, neemt de bondscoach hem nu toch mee naar het WK in Rusland.

"Januzaj is heel sterk in één-tegen-één situaties. Dat kunnen we gebruiken in Rusland", zei Martínez na de bekendmaking van de WK-selectie. "Zeker met het aantal wedstrijden. Als de groep vermoeid geraakt, kan Januzaj een verschil maken. Daarnaast heeft hij sinds januari aan maturiteit gewonnen."

Ook vier jaar geleden was Januzaj een van de verrassingen in de WK-selectie van toenmalig bondscoach Marc Wilmots, die de jonge aanvaller voor het eerst opriep voor de voorbereidingsmatchen op het WK in Brazilië. Januzaj stond daar één keer tussen de lijnen. Hij startte tegen Zuid-Korea en werd op het uur gewisseld door Nacer Chadli.