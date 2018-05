Achillespees afgescheurd: Koscielny mist WK met Frankrijk LPB

04 mei 2018

23u35

Bron: anp 0 WK voetbal Frankrijk reist zonder Laurent Koscielny naar het WK in Rusland. De aanvoerder van Arsenal liep donderdagavond een zware blessure op tijdens de return in de halve finale van de Europa League tegen Atletico Madrid. Koscielny heeft vermoedelijk een achillespees afgescheurd.

Hoewel de officiële diagnose nog gesteld moet worden, weet bondscoach Didier Deschamps al dat de 32-jarige verdediger niet meegaat naar Rusland. "Dit is een zware klap voor de nationale ploeg", zegt Deschamps op de website van de Franse voetbalbond. "Laurent was een vaste waarde, die altijd een hoog niveau haalde en door iedereen werd gewaardeerd."

Koscielny had eerder aangegeven dat hij na het WK stopt als international. Hij debuteerde begin 2011 en speelde 51 interlands voor 'Les Bleus', waarin hij één doelpunt maakte. De verdediger was van de partij op de EK's van 2012 en 2016 en het WK 2014. Koscielny verloor twee jaar geleden met de 'Haantjes' de finale van het EK in eigen land.