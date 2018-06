Aan zelfvertrouwen geen gebrek: Engelse superfan laat nú al wereldbeker op zijn onderbuik tatoeëren YP

28 juni 2018



Bron: Evening Standard 332 WK voetbal Vanavond kruist Engeland zoals geweten de degens met onze Rode Duivels, maar één Engelse fan is alvast boordevol vertrouwen. Niet alleen voor die wedstrijd, ook voor de rest van het toernooi. Want terwijl we nog in de groepsfase zitten (en nog 21 dagen verwijderd zijn van de grote finale), liet hij alvast “England 2018 World Cup Winners” op zijn lichaam vereeuwigen…

Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus bij de 32-jarige Jamie Richardson uit West Yorkshire. Het was de klinkende 6-1-zege tegen Panama van afgelopen maandag die hem over de streep trok. "Ik ga de eerste zijn met zo'n tattoo", zei Jamie tegen zijn vrienden in de kroeg toen het idee bij hem opborrelde. En zo geschiedde dus, al was het wel eventjes zoeken naar een tattooshop die hem zo snel kon helpen.

Geen opwelling

“Ik heb het niet gedaan in een opwelling”, zo maakt de man, die ook Leeds-fan is, zich sterk. “Ik geloof écht dat we het WK gaan winnen. Ik zie het dus niet als een risico. En ik wil dat de spelers weten hoeveel vertrouwen de fans in hen hebben - ikzelf dan in het bijzonder. Ik besef dat sommigen zullen denken dat ik een idioot ben, maar daar trek ik me helemaal niets van aan. Eens we die wereldbeker hebben, zal het een geniale zet gebleken zijn."

Zijn vriendin, Sammie Earp, wist op voorhand dus ook van niets. Tot ze een videotelefoontje kreeg van haar partner. "Je bent een oen!", was haar eerste reactie, maar ze draaide al snel bij. "Eigenlijk vind ik het nog niet eens zo slecht." Benieuwd of Jamie na 15 juli (of misschien al eerder) geen spijt krijgt van zijn uitspatting...