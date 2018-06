Aan tafel met Manuel Neuer, net op tijd fit om WK-titel te verdedigen: "Wij nemen België zéér ernstig" Bart Fieremans

15 juni 2018

07u30 0 WK voetbal Thibaut Courtois wil zich tot beste WK-doelman kronen. Dan zal hij wel Manuel Neuer van zijn troon moeten stoten. De 'Gouden Handschoen' van 2014 raakte pas in extremis fit voor het WK, goed voor een extra scheut présence bij de Mannschaft. Uw krant sprak kort voor de WK-start met Neuer: "Die bezetenheid om titels te winnen zit in ons."

Neuer en 'der Fuss'. Uitleg overbodig: als betrof het een staatszaak vroeg héél Duitsland zich af of Neuer na zijn voetbreuk en negen maanden revalideren fit zou raken voor het WK. Het kwam dus goed met de voet: twee oefenduels namen de laatste twijfel weg en Neuer start zondag tegen Mexico. Tijdens zijn lange afwezigheid hield Neuer zich heel low profile in de media, maar op het Duitse oefenkamp gaf hij een schaars interview aan een kransje journalisten. Hij verschijnt goedlachs op de afspraak: "Hallo zusammen."

Je bent al een WK-legende. Hoe zwaar wogen de voorbije maanden met de vrees het WK misschien te missen door een blessure?

"Ik ben altijd positief gebleven omdat ik geloofde en ook wist dat ik het WK zou halen. Natuurlijk heb ik hoogtes en laagtes gekend in de revalidatie, net zoals fitte spelers op een seizoen ups en downs kennen. Het was moeilijk omdat de blessure zo'n lange tijdsduur had. Eigenlijk revalideer ik al van maart 2017 - ik heb maar enkele wedstrijden in september dat jaar kunnen spelen. Ik hing af van experten, artsen, physiotherapeuten, fitnesstrainers en mijn persoonlijke omgeving, maar altijd met dat grote doel voor ogen: het WK. Liever was ik al fit geraakt voor de bekerfinale van Bayern München. Ik zou graag de afscheidswedstrijd voor Jupp Heynckes gespeeld hebben, maar dat heeft niet mogen zijn."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN