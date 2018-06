Aan Cristiano raak je niet: MMA-vechter en ex-paracommando annex stierenvechter moeten Ronaldo in Rusland veilig houden Portugese ster neemt bedreigingen van terreurgroep IS ernstig Niels Vleminckx

15 juni 2018

06u00 0 WK voetbal Negen maanden voor het WK bedreigde terreurgroep IS de grote WK-sterren met de dood. Cristiano Ronaldo huurde ­daarom een gewezen MMA-­vechter en een stierenvechtende ­paracommando in om hem veilig te houden.

IJzingwekkend was het, de foto die IS eind 2017 publiceerde op het ‘dark web’ – de donkere krochten van het internet waar een goede huisvader niets te ­zoeken heeft. De terreurgroep beeldde Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo af als onthoofde gevangenen. De begeleidende boodschap: ‘Jullie bloed zal vloeien op het WK.’

De veiligheidsgordel rond de voetbalsterren was voordien al gigantisch. Van Cristiano Ronaldo is het bijvoorbeeld geweten dat hij tijdens het EK 2012 in Polen en Oekraïne zijn eigen suite had in het hotel van de Portugese nationale ploeg, met twee bodyguards die voortdurend stand-by stonden. Maar Cristiano gaat nog veel verder. Zijn moeder getuigde in de lokale pers hoe haar zoon haar smeekte om alleen naar buiten te gaan als ze persoonlijke security meenam. "Als Cristiano er is, oké. Maar als ik alleen ben? Ik weiger mijn leven af te staan."

Superspion

De terreur van de voorbije jaren doorheen heel Europa hebben Ronaldo’s onveiligheidsgevoel niet meteen geholpen. De aanvaller van Real Madrid annuleerde daags na de aanslag in Manchester een geplande sponsortrip richting Londen. Hij ging ook in zee met Anthea, een in Lissabon gevestigd beveiligingsbedrijf met gewezen ‘superspion’ Jorge Silva Carvalho aan het hoofd. Een man die nog voor de staatsveiligheid heeft gewerkt. Bij Anthea vond Ronaldo twee opmerkelijke figuren die hem sindsdien hebben bijgestaan. Een Mixed Martial Arts-vechter en een stierenvechter. We verzinnen het niet.

De MMA'er luistert naar de naam Gonçalo Salgado. Een wandelende kleerkast van 188 cm, zo’n vierkant type waarbij het onduidelijk is of hij in het bezit is van een nek. Zijn worstelcarrière was degelijk, zonder meer. In 2007 mocht hij deelnemen aan het WK ‘X-impact’. Op een blauwe maandag in 2009 worstelde hij ook in België, op La Nuit du Kickboxing in Esneux, nabij Luik. Maar nadien stortte hij zich op een leven als bodyguard. Met Cristiano Ronaldo als rode draad. Op zijn Instagramprofiel dweept Salgado tientallen keren met de Portugese aanvaller.

Onder de radar

Dan blijft Nuno Marecos veel meer op de achtergrond. De tweede lijfwacht van CR7 is er lang in geslaagd om anoniem te blijven. Daar heeft zijn achtergrond veel mee te maken: als ex-paracommando is Marecos het gewoon om onder de radar te blijven. De reden waarom hij Ronaldo toch is opgevallen, heeft hij te danken hebben aan zijn bij­beroep – dat van stierenvechter. De Portugese ster zou een fan zijn van de ‘forcados’, een verzameling stierengevechten waar hij Marecos aan het werk zag.

Pas vorige maand konden fotografen Salgado en Marecos voor het eerst op foto vastleggen. ­Tijdens de Champions League-­finale in Kiev konden ze niet voorkomen dat een fan tijdens de wedstrijd het veld opliep op het moment dat de aanvaller had kunnen scoren – zeer tot onvrede van de Portugese ster. Na de ­wedstrijd stonden de twee spierbundels samen in de buurt van de Real Madrid-spits om te voorkomen dat er al te opdringerige fans of officials te dicht bij CR7 zouden komen.

In tijden dat pers en voetballers niet langer met elkaar reizen en nationale teams verstopt zitten in hotels die vormgegeven zijn als versterkte burchten, zijn de worstelaar en paracommando nog niet gespot in Rusland. Maar er bestaat bij Portugese journalisten weinig twijfel over dat Cristiano ook op het WK met zijn privé-­bodyguards werkt. "De twee ­reizen al veel langer mee met Cristiano als hij naar het buitenland gaat", klinkt het bij watchers van de nationale ploeg.

Messi en Neymar?

Over de manier waarop Messi en Neymar, de twee andere voetbalsterren die IS bedreigd heeft, hun beveiliging regelen, is veel minder geweten. Eén zekerheid: ook zij zullen hun WK niet laten vergallen door de terreurdreiging.

Geen privé-bodyguard voor Hazard en De Bruyne

Veiligheid is ook een belangrijk thema voor de Rode Duivels. Maar onze Kevin De Bruynes en Eden Hazards hebben toch net iets minder nood aan privé-security dan Cristiano Ronaldo, zelfs al zijn het ook wereldsterren. "De spelers krijgen geen individuele bewaking in ons kamp", laat persverantwoordelijke Stefan Van Loock weten. Wanneer de familieleden van de spelers welkom zijn in het hotel, na de wedstrijd tegen Tunesië, kunnen de Duivels er uiteraard zelf voor kiezen om op eigen kosten een bewakingsfirma in te schakelen voor hun geliefden.

Dat wil niet zeggen dat de nationale ploeg geen bewaking krijgt. De Belgische voetbalbond zorgt ervoor dat er 24 uur op 24, zeven dagen op zeven bewaking is van het hotel (of tijdens de trainingsuren: het oefenveld). Daarvoor werkt de KBVB samen met de Russische overheid.