96% stemmers neemt Nainggolan mee naar Rusland. En ook deze 22 halen uw WK-selectie

20 mei 2018

15u45 17 WK voetbal Uw suggestie aan Roberto Martínez is goed ontvangen. Ruim twintigduizend lezers stelden de voorbije dagen hun ideale WK-selectie samen. Opvallend: 96% neemt Radja Nainggolan mee naar Rusland, Nacer Chadli mag voor u thuisblijven.

DOELMANNEN

Thibaut Courtois en Simon Mignolet: daar hoefde u niet lang over na te denken. Ook voor de rol van derde doelman bestaat een duidelijke voorkeur. Meer dan twee derde van onze lezers verkiest Koen Casteels – uitstekend seizoen bij Wolfsburg – boven Matz Sels.

VERDEDIGERS

Tottenham-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zit in meer dan 99% van de selecties. Daarnaast rekent u ook massaal op Thomas Meunier, Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. Leander Dendoncker kan ruim de meerderheid overtuigen, ondanks zijn wisselvallige prestaties bij Anderlecht dit seizoen. Laurent Ciman krijgt van u eveneens een ticket richting Rusland. Finaal pikt Jordan Lukaku het laatste vrije plekje in – hij kreeg nipt meer stemmen dan Christian Kabasele.

MIDDENVELDERS

‘King Kev’ was het grootste stemmenkanon van alle Rode Duivels. Maar liefst 20.042 lezers nemen hem op in hun WK-selectie. De volgende middenvelder is… Radja Nainggolan. Roberto Martínez is geen grote voorstander van de middenvelder, maar bij het publiek is ‘Ninja’ duidelijk wel immens populair. Over de selectie van Mousa Dembélé, Marouane Fellaini en Axel Witsel bestaat evenmin discussie. Youri Tielemans krijgt niet de helft van onze lezers achter zich, maar verovert het laatste plekje bij de middenvelders. Nacer Chadli betaalt de rekening: hij moet verrassend thuisblijven.

AANVALLERS

Dries Mertens, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zijn zekerheidjes voor u. Ondanks zijn keuze voor China krijgt ook Yannick Carrasco drie vierde van de lezers achter zich. Het laatste overgebleven zitje is voor Thorgan Hazard (57,70%) - hij haalt het van Divock Origi (35,02%).

Volgt u morgen onze lezers, Roberto?