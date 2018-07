9.000 supporters toegelaten op Grote Markt bij huldiging Rode Duivels Redactie

13 juli 2018

13u07 0 WK voetbal Tijdens de huldiging van de Rode Duivels zondag in Brussel zullen er 9.000 supporters worden toegelaten op de Grote Markt, meldt Wafaa Hammich, woordvoerster van Brusselse burgemeester Philippe Close.

De spelers van de nationale ploeg worden om 15u op het balkon van het Brusselse stadhuis verwacht. Wie geen toegang krijgt tot de Grote Markt, kan alles op twee grote schermen volgen, waarvan één zeker aan het Beursplein zal staan. "Het is zeker dat er twee grote schermen komen waarop het publiek de festiviteiten kan volgen. Eentje daarvan komt aan de Beurs, de tweede locatie moet nog bevestigd worden", zegt Hammich.

De Rode Duivels worden zondag, daags na hun duel met Engeland om de derde plaats op het WK in Rusland, om 12u30 op het kasteel van Laken ontvangen door koning Filip. Omstreeks 14u stappen Eden Hazard en co. op een open bus, die hen naar de Grote Markt zal brengen. Het parcours dat de bus zal afleggen, is nog niet bekend. Op de Grote Markt verschijnen de Rode Duivels rond 15u op het balkon van het stadhuis. Tegen 16u30 is het vertrek van de Rode Duivels voorzien. Om 17u eindigen de activiteiten.

De stad Brussel en de KBVB melden dat de toegang tot de Grote Markt gratis is, maar ze beklemtonen dat het verboden is om tassen mee te brengen.