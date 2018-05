9.000 meldden zich om pro-Radja te protesteren aan het bondsgebouw, de realiteit draait iets anders uit... SSL & MDB

22 mei 2018

17u24

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/VTM Nieuws 714 WK voetbal Dat Radja Nainggolan met de Rode Duivels niet mee mag naar het WK, kan er bij veel Belgische supporters niet in. De fans van 'Il Ninja' planden vandaag tussen 17u en 18u zelfs een heuse protestactie bij de hoofdzetel van de Belgische voetbalbond (KBVB). Liefst 9.000 mensen zetten zich op de Facebook-pagina op aanwezig. Het draaide echter helemaal anders uit.

Slechts een handvol supporters trokken naar de Houba de Strooperlaan om in te gaan tegen de keuze van Roberto Martínez. Heel anders dan de vooropgestelde 9.000 aanwezigen op Facebook. Het leek er zelfs op dat er meer fotografen en journalisten aanwezig waren dan misnoegde supporters.

De organisatoren hadden het evenement op het laatste nippertje geannuleerd op Facebook, ondanks de grote persbelangstelling. Om iets voor 17 uur werd het evenement geannuleerd. Wellicht zijn veel mensen afgehaakt door de gebrekkige communicatie.

Massimo (5) was er wel. Hij kwam helemaal uit Frameries met zijn papa Michael Cleiren. "Ach, hij had nog nooit het Atomium gezien. Nu we hier toch zijn, kunnen we dat voor het onweer losbarst nog bezoeken", klonk het optimistisch.

Willy Mahoudens kwam uit Aartselaar om zijn stem te laten horen. "Ik had geen 8.000 man verwacht maar toch een paar honderd. Toch ben ik blij dat ik hier ben: ik heb gedaan wat in mijn hart besloten was."

Politie was nochtans voorbereid

De protestactie baarde dus een muis. De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene had nochtans het zekere voor het onzekere genomen met het oog op het eventuele protest tegen de niet-selectie van Radja Nainggolan. "We gingen er niet vanuit dat het om een grap gaat", aldus woordvoerster Ilse Van de Keere.

In de loop van de namiddag kwamen twee agenten de omgeving van het Glazen Huis op de Houba De Strooperlaan inspecteren. Er werd ook kort poolshoogte genomen aan het secretariaat van de KBVB.

Hoewel hier en daar uitgegaan werd van een grap, was de politie van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene toch aanwezig. "Zoals bij elke manifestatie, ook wanneer ze is gelanceerd via Facebook", aldus Van de Keere. Om veiligheidsredenen werd geen andere commentaar gegeven.