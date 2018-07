74ste keer Frankrijk - België: Rode Duivels trokken het vaakst aan langste eind MDB

10 juli 2018

België en Frankrijk hebben een bijzonder grote geschiedenis. Liefst 73 keer stonden beide landen tegenover elkaar. Het zijn de Belgen die het vaakst konden zegevieren. In 30 onderlinge duels beten 'Les Blues' in het zand tegen de Belgische buren. 24 keer wonnen de Fransen en 19 interlands draaiden uit op een gelijkspel. Ook met het aantal gemaakte doelpunten trokken de Rode Duivels aan het langste eind. Onze landgenoten deden 160 keer de netten trillen tegenover 127 gemaakte Franse doelpunten.

74 - La France 🇫🇷 va affronter la Belgique 🇧🇪 pour la 74e fois dans son histoire (24 victoires, 19 nuls, 30 défaites), c’est au moins 35 de plus que face à toute autre équipe. Classique.#CM2018 #FRABEL pic.twitter.com/D2UbZYaTDy OptaJean(@ OptaJean) link

De vorige interland was alvast een spektakelwedstrijd. In juni 2015 liepen de troepen van toenmalig bondscoach Marc Wilmots uit tot een 0-3-voorsprong in het Parc des Princes. Marouane Fellaini trof twee keer raak en Radja Nainggolan volgde zijn voorbeeld. Mathieu Valbuena kon wel nog milderen vanop de stip, maar aan de overzijde joeg ook Eden Hazard zijn elfmeter feilloos tegen de touwen. In de absolute slotfase zorgden Nabil Fekir en Dimitri Payet nog voor de 3-4-eindstand. Kunnen de Rode Duivels ook vanavond zegevieren?