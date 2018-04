5.000 km in 65 dagen: Egyptische voetbalfan per fiets naar WK

08 april 2018

Een Egyptische voetbalfan is op de fiets gestapt om vanuit zijn vaderland het WK in Rusland te bezoeken. Mohamed Nufal hoopt in 65 dagen zo'n 5.000 kilometer af te leggen van Caïro naar Jekaterinenburg waar Egypte op 15 juli zijn eerste WK-duel in 28 jaar afwerkt. Tegenstander is Uruguay.

Zijn route loopt via Jordanië, Bulgarije, Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Syrië slaat de 24-jarige voetbalfan over vanwege de oorlog aldaar. Ook Irak was om veiligheidsredenen geen optie. "Het is meer dan alleen het WK, het is ook de kans voor mij om nieuwe dingen te zien'', verklaarde Nufal, die bij zijn eerste kilometers werd vergezeld door vrienden en andere fietsliefhebbers.