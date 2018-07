302.000 Belgen gokten tijdens WK en online gaven ze gemiddeld 673 euro uit sam

25 juli 2018

22u14

Bron: belga 0 WK voetbal Telkens de Rode Duivels een match speelden tijdens het recente WK Voetbal, piekte de gokactiviteit. De match tegen Panama genereerde op 18 juni de meeste online gokactiviteit, maar de hoogste bedragen werden ingezet tijdens België-Tunesië op 23 juni. Dat blijkt uit het eerste WK-rapport van de Kansspelcommissie, die door een nieuw registratiesysteem voor goksites voor het eerst een volledige balans kan opmaken van een groot sportevenement.

Tijdens het WK Voetbal, van midden juni tot midden juli, werden ruim 150.000 nieuwe registraties genoteerd. Dat kan gaan om een speler die voor het eerst een account aanmaakt op een vergunde goksite, maar ook om een speler die al elders geregistreerd was en zich nu op andere goksites aanmeldt. Telkens de Rode Duivels speelden, piekte het aantal nieuwe registraties. Het grootste aantal (9.341) dateert van de eerste match tegen Panama.

302.000 unieke spelers

Het totale aantal unieke spelers lag tijdens het WK op ruim 302.000. Ook hier weer een piek telkens de Belgische ploeg aantrad, met als 'hoogtepunt' de match tegen Panama, toen meer dan 123.000 actieve spelers zich aanmeldden.



Sportweddenschappen blijken vooral populair bij 21 tot 29-jarigen en bij mannen. Zestigplussers en vooral vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, leren de statistieken van de Kansspelcommissie.

Bedragen

In totaal werd meer dan 330 miljoen euro ingezet bij weddenschappen tijdens het WK, waarvan twee derde online. Op het internet wordt meer uitgegeven (gemiddeld 21 euro per dag per speler of 673 euro per unieke speler), dan in gokkantoren en krantenwinkels (gemiddeld 13 euro per ticket).

Tijdens de match België-Tunesië werd het meeste ingezet in gokkantoren en krantenwinkels (4,8 miljoen euro). Online werd die dag 8,6 miljoen euro ingezet en zelfs 10,2 miljoen uitgekeerd. Dat resulteerde daags nadien in een piek van 9,2 miljoen euro online inzetten.

Preventie

De Kansspelcommissie heeft tijdens de Wereldbeker een preventiecampagne (FC Losers) gelanceerd, specifiek naar jongeren en hun omgeving. Die campagne wordt als succesvol beoordeeld, gezien de interesse op sociale media en bij schoolbesturen.

Maar de Kansspelcommissie vindt het wel een gemiste kans dat de Rode Duivels geen steun konden verlenen aan de preventiecampagne. "Dit had wellicht een belangrijke boost kunnen betekenen aan de campagne."