3 vragen voor 3 wijzen over probleemgeval Kompany: "Martínez moet hard zijn, zoals met Nainggolan" Pieter-Jan Calcoen

04 juni 2018

06u40 0 WK voetbal Simpel concept. Drie vragen voor evenveel experts - Aimé Anthuenis, Ariël Jacobs en Hugo Broos - over één thema: Vincent Kompany, man van glas.

1. Hoort Kompany, alweer geblesseerd uitgevallen, in de definitieve WK-selectie thuis?

2. Hoe moet Martínez Kompany's eventuele forfait opvangen?

3. Als Kompany het WK mist: welke impact heeft zijn afwezigheid op de ambities?

Aimé Anthuenis (ex-bondscoach) : "Waarom Lombaerts niet oproepen indien nodig?"

1. "Had je me die vraag gesteld op vrijdag, vóór die fatale interland tegen Portugal, dan had ik er zelfs niet over moeten nadenken. (twijfelt) Hoewel... Nu eigenlijk ook niet. Het is simpel. Leert de scan ons dat Kompany binnen de twee à drie weken speelklaar kan zijn, dan zou ik hem sowieso op het vliegtuig zetten, zelfs als hij de eerste wedstrijden zou missen. Een risico? Kom kom. Er gaan 23 mannen naar Rusland, geen elf. Kan Kompany op het WK niet in actie komen, dan heeft het ook geen zin om hem mee te nemen. Ik hoor dat sommigen opperen dat hij ook geblesseerd een impact kan hebben op de vestiaire. Daar geloof ik niet in. Het is voetballen of niet. Niks ertussenin."

