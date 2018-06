"Zo ga ik Lukaku afstoppen": Panamese kapitein toont zijn buikspieren voor onze camera Mathieu Goedefroy

11 juni 2018

Met zijn 99 kilo droog aan de haak wordt Roman Torres op dit WK de zwaarste speler. De kapitein van Panama krijgt op 18 juni in Sochi bovendien een speciale opdracht: hij moet als centrale verdediger Romelu Lukaku afstoppen. Toen wij hem gisteren in het Panamese basiskamp in Saransk vroegen hoe hij dat van plan is, had de man een wel heel origineel antwoord klaar.

Meer weten over de toekomstige gesel van Lukaku? Lees zijn bijzondere levensverhaal enkel en alleen in onze maandagkrant.